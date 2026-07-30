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सोना खरीदने वालों को झटका या राहत? अचानक इतने गिर गए सोने के दाम, देखें आज का ताजा भाव

नई दिल्ली: कमजोर बाजार धारणा और वैश्विक दबाव के कारण घरेलू वायदा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. शुरुआती कारोबार में मिली बढ़त को गंवाते हुए पीली धातु मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर निचले स्तर पर आ गई. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिकी डॉलर में मजबूती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सतर्क रुख ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया है.

घरेलू बाजार में सोने के दाम

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 181 रुपये या 0.13 फीसदी की गिरावट के साथ 1,41,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 1,41,781 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. इसी तरह, अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का अनुबंध भी कमोडिटी एक्सचेंज पर 252 रुपये या 0.18 फीसदी टूटकर 1,43,031 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का हाल

वैश्विक बाजारों में भी सोने की कीमतों में सुस्ती देखी गई. न्यूयॉर्क के कॉमेक्स बाजार में अगस्त डिलीवरी वाले सोना वायदा में मामूली गिरावट दर्ज की गई और यह 4,031.70 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ने के बावजूद, डॉलर की मजबूती ने सोने की बढ़त पर ब्रेक लगा दिया है.