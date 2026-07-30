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सोना खरीदने वालों को झटका या राहत? अचानक इतने गिर गए सोने के दाम, देखें आज का ताजा भाव

मजबूत डॉलर और फेड के सतर्क रुख से एमसीएक्स पर अगस्त का सोना ₹181 गिरकर ₹1,41,600 प्रति 10 ग्राम पर आ गया.

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सांकेतिक फोटो (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 30, 2026 at 2:58 PM IST

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नई दिल्ली: कमजोर बाजार धारणा और वैश्विक दबाव के कारण घरेलू वायदा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. शुरुआती कारोबार में मिली बढ़त को गंवाते हुए पीली धातु मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर निचले स्तर पर आ गई. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिकी डॉलर में मजबूती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सतर्क रुख ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया है.

घरेलू बाजार में सोने के दाम
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 181 रुपये या 0.13 फीसदी की गिरावट के साथ 1,41,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 1,41,781 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. इसी तरह, अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का अनुबंध भी कमोडिटी एक्सचेंज पर 252 रुपये या 0.18 फीसदी टूटकर 1,43,031 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का हाल
वैश्विक बाजारों में भी सोने की कीमतों में सुस्ती देखी गई. न्यूयॉर्क के कॉमेक्स बाजार में अगस्त डिलीवरी वाले सोना वायदा में मामूली गिरावट दर्ज की गई और यह 4,031.70 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ने के बावजूद, डॉलर की मजबूती ने सोने की बढ़त पर ब्रेक लगा दिया है.

विशेषज्ञों की राय और फेड का फैसला
एक्सिस डायरेक्ट के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट देवेया गगलानी ने बताया कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों पर अपनाए गए सख्त और सतर्क रुख के कारण गुरुवार को सोने में गिरावट आई. फेडरल रिजर्व ने बुधवार को अपनी बैठक में ब्याज दरों को 3.5-3.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है.

आयनिक एसेट की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स हेड अंकिता पाठक ने कहा कि फेड चेयरमैन केविन वॉर्श ने भविष्य की मौद्रिक नीति को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं. केंद्रीय बैंक पूरी तरह से आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर है. यदि भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, तो अमेरिकी डॉलर और मजबूत होगा, जिससे सोने सहित अन्य कमोडिटी और उभरते बाजारों की संपत्तियों पर दबाव बढ़ सकता है.

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