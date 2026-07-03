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सोना-चांदी खरीदने वालों को झटका, आज अचानक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे दाम, फटाफट चेक करें अपने शहर का ताजा भाव

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: अमेरिकी श्रम बाजार के कमजोर आंकड़ों के बाद वैश्विक और घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है. फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदें कम होने से निवेशकों का रुझान एक बार फिर सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने-चांदी की तरफ तेजी से बढ़ा है. इस वजह से शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और घरेलू रिटेल बाजार दोनों जगह दोनों कीमती धातुओं ने सकारात्मक शुरुआत की. चांदी और सोने के वायदा बाजार (MCX) का हाल

घरेलू वायदा बाजार में निवेशकों की भारी खरीदारी के कारण कीमतों को बड़ा सपोर्ट मिला है: चांदी वायदा: सितंबर 2026 डिलीवरी वाली चांदी की कीमत 2% यानी ₹4,912 की भारी बढ़त के साथ ₹2,38,216 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. इससे पिछले सत्र में चांदी हल्की गिरावट के साथ बंद हुई थी. सोना वायदा: अगस्त 2026 डिलीवरी वाला सोना ₹2,219 की मजबूती के साथ ₹1,47,977 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है.