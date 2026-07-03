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सोना-चांदी खरीदने वालों को झटका, आज अचानक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे दाम, फटाफट चेक करें अपने शहर का ताजा भाव

यूएस रोजगार डेटा कमजोर रहने से सोने-चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल आया; आज घरेलू रिटेल बाजार में चांदी ₹2,37,700 प्रति किलोग्राम पहुंच गई.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 3, 2026 at 2:51 PM IST

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नई दिल्ली: अमेरिकी श्रम बाजार के कमजोर आंकड़ों के बाद वैश्विक और घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है. फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदें कम होने से निवेशकों का रुझान एक बार फिर सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने-चांदी की तरफ तेजी से बढ़ा है. इस वजह से शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और घरेलू रिटेल बाजार दोनों जगह दोनों कीमती धातुओं ने सकारात्मक शुरुआत की.

चांदी और सोने के वायदा बाजार (MCX) का हाल
घरेलू वायदा बाजार में निवेशकों की भारी खरीदारी के कारण कीमतों को बड़ा सपोर्ट मिला है:

चांदी वायदा: सितंबर 2026 डिलीवरी वाली चांदी की कीमत 2% यानी ₹4,912 की भारी बढ़त के साथ ₹2,38,216 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. इससे पिछले सत्र में चांदी हल्की गिरावट के साथ बंद हुई थी.

सोना वायदा: अगस्त 2026 डिलीवरी वाला सोना ₹2,219 की मजबूती के साथ ₹1,47,977 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है.

प्रमुख शहरों में सोने के ताजा भाव
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय टैक्स और मेकिंग चार्ज की वजह से खुदरा कीमतों में थोड़ा अंतर देखा जा रहा है. देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के साथ चांदी के भाव इस प्रकार हैं.

सोने चांदी के भाव
सोने चांदी के भाव (Etv Bharat)

आज रिटेल मार्केट में चांदी का भाव ₹2,37,700 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है. स्थानीय करों (GST) और ज्वेलरी मेकिंग चार्ज के कारण आपके नजदीकी शोरूम में यह कीमतें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं.

क्या है तेजी की मुख्य वजह?
बाजार में आई इस अचानक तेजी के पीछे अमेरिका के कमजोर आर्थिक आंकड़े हैं. हाल ही में जारी हुए यूएस पेरोल रिपोर्ट के बाद ट्रेडर्स ने सितंबर में होने वाली संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी के अनुमानों को बदल दिया है. 'CME FedWatch Tool' के मुताबिक, पहले जहां ब्याज दर बढ़ने की संभावना 66% जताई जा रही थी, वह अब घटकर केवल 54% रह गई है. फेडरल रिजर्व द्वारा नरम रुख अपनाने की इसी उम्मीद ने चांदी की कीमतों को निचले स्तरों से 1.27% तक सहारा दिया है.

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