ETV Bharat / business

सोना हुआ सस्ता, चांदी ने मारी लंबी छलांग; चेक करें आज का नया रेट

नई दिल्ली: भारतीय बाजार में बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में अलग-अलग बदलाव देखने को मिला. जहां एक तरफ सोने के दाम थोड़े कम हुए, वहीं दूसरी तरफ चांदी की कीमतों में बड़ी बढ़त दर्ज की गई. आभूषण बनाने वालों और आम ग्राहकों की कम मांग के कारण सोने के भाव नीचे गिरे, जबकि विदेशों से मिले अच्छे संकेतों के कारण चांदी की चमक बढ़ गई.

सोने की कीमतों में मामूली गिरावट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर बुधवार को सोने के वायदा कारोबार में गिरावट का रुख रहा. अगस्त के महीने में डिलीवरी होने वाले सोने की कीमत 158 रुपये यानी 0.11 प्रतिशत घटकर 1,41,465 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई. इस दौरान बाजार में कुल 375 लॉट का व्यापार हुआ. बाजार के जानकारों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर मांग कमजोर होने की वजह से व्यापारियों ने अपने सौदे कम किए, जिससे सोने की कीमतों में यह नरमी देखी गई. वहीं अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें, तो न्यूयॉर्क में वैश्विक सोना वायदा लगभग पुराने स्तर पर ही बना रहा और यह 4,031.22 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था.

चांदी की कीमतों में भारी उछाल

सोने के विपरीत, चांदी के बाजार में बुधवार को जबरदस्त तेजी का माहौल रहा. दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के बाद भारतीय व्यापारियों ने नए सौदे बढ़ाए, जिससे चांदी को बड़ा सहारा मिला. एमसीएक्स (MCX) पर सितंबर के महीने में डिलीवरी होने वाली चांदी का भाव 1,484 रुपये यानी 0.69 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2,17,324 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया.