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Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, जानें अपने शहर के नए दाम

फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले वैश्विक कमजोरी के कारण घरेलू वायदा बाजार में सोना ₹1,213 टूटकर ₹1,41,850 प्रति 10 ग्राम पर आ गया.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 3:51 PM IST

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हैदराबाद: वैश्विक बाजारों में आई कमजोरी और अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर आने वाले फैसले से पहले भारतीय सर्राफा और वायदा बाजार (MCX) में आज सोने के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. इस बड़ी गिरावट के कारण शादी-ब्याह के सीजन के लिए खरीदारी करने वाले आम उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत जरूर मिली है.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव में आज 1,213 रुपये यानी करीब 0.85 प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई. इस गिरावट के बाद एमसीएक्स पर सोना फिसलकर 1,41,850 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया. बाजार के जानकारों का कहना है कि हाजिर बाजार में सुस्त मांग और फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले निवेशकों द्वारा सतर्कता बरतने के कारण कीमतों में यह कमी आई है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर
वैश्विक स्तर पर भी आज कीमती धातुओं के दाम दबाव में दिखे. न्यूयॉर्क के कॉमेक्स मार्केट में गोल्ड फ्यूचर्स 0.85 प्रतिशत टूटकर 4,041.42 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, वैश्विक बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता की वजह से निवेशक अभी नया पैसा लगाने से बच रहे हैं. हालांकि, चीन में फिजिकल गोल्ड की मजबूत मांग और अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से आई कच्चे तेल की नरमी ने सोने को एक सीमित दायरे में बांधे रखा है.

देश के बड़े शहरों में सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, आज देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतें इस प्रकार हैं:

चांदी की चमक भी पड़ी फीकी
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी आज शांति देखी जा रही है. घरेलू सर्राफा बाजार में आज शुद्ध चांदी का भाव 2,18,010 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बना हुआ है. बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि 29 जुलाई को आने वाले अमेरिकी फेड के नीतिगत फैसले के बाद ही सोने और चांदी की अगली दिशा तय होगी. तब तक बाजार में ऐसा ही उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.

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