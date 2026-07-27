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सोना-चांदी खरीदने वालों को बड़ा झटका, आज अचानक इतने बढ़ गए दाम, देखें ताजा रेट्स

27 जुलाई 2026 देश में सोने-चांदी के दाम ऊंचाई पर पहुंचे; 24K सोना ₹1.44 लाख और चांदी ₹2.24 लाख के पार

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 27, 2026 at 1:13 PM IST

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नई दिल्ली: घरेलू वायदा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी दर्ज की गई. वैश्विक बाजारों में आई मजबूती और मजबूत हाजिर मांग के चलते दोनों कीमती धातुओं के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि सटोरियों द्वारा नए सौदे बनाने से बाजार को यह बड़ा सहारा मिला है.

सोने की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने का भाव ₹984 यानी 0.69 फीसदी की जोरदार बढ़त के साथ ₹1,44,090 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इस दौरान कारोबारियों ने जमकर लिवाली की. विशेषज्ञों के अनुसार, हाजिर बाजार में सकारात्मक माहौल को देखते हुए निवेशकों ने नई पोजीशन बनाई है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी न्यूयॉर्क में सोना वायदा 0.86 प्रतिशत बढ़कर 4,087.69 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जिसने भारतीय बाजार को गति दी.

चांदी की चमक भी हुई बेहद तेज
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी सोमवार को बड़ा उछाल देखा गया. वैश्विक बाजारों के मजबूत संकेतों के बीच घरेलू वायदा बाजार में चांदी की कीमतें 0.95 प्रतिशत तेज हो गईं. MCX पर सितंबर डिलीवरी वाले चांदी के अनुबंध की कीमत ₹117 की बढ़त के साथ ₹2,24,255 प्रति किलोग्राम हो गई. वहीं, विदेशी बाजार में कॉमेक्स चांदी वायदा भी 1.85 प्रतिशत की तेजी के साथ 59.25 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई. औद्योगिक मांग बढ़ने से चांदी को तगड़ा सपोर्ट मिला है.

देश के प्रमुख शहरों में खुदरा कीमतें
दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद सहित देश के महानगरों में आज के ताजा रिटेल रेट्स.

सोने चांदी के भाव
सोने चांदी के भाव (Etv Bharat)

तेजी के मुख्य कारण और आम जनता पर असर
बाजार के जानकारों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव के कारण निवेशक सोने-चांदी को सबसे सुरक्षित निवेश मान रहे हैं. इसके अलावा, आने वाले त्योहारी सीजन की वजह से भी घरेलू बाजारों में भौतिक मांग सुधरी है. सटोरियों की आक्रामक खरीदारी ने कीमतों को नई ऊंचाई दी है. इस रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद अब स्थानीय सराफा बाजारों में फुटकर गहनों के दाम भी काफी बढ़ गए हैं, जिससे आम खरीदारों का बजट प्रभावित हो सकता है.

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