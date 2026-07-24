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Gold-Silver Price: सोना खरीदने वालों की मौज, एक झटके में इतना सस्ता हुआ गोल्ड, जानें आज का लेटेस्ट रेट

कमजोर मांग और वैश्विक बिकवाली से MCX पर सोना ₹849 गिरकर ₹1,41,972 और चांदी ₹508 टूटकर ₹2,18,867 प्रति किलोग्राम रही.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 24, 2026 at 3:21 PM IST

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नई दिल्ली: वैश्विक और घरेलू बाजारों में सुस्त मांग के चलते शुक्रवार को भारतीय वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोनों कीमती धातुओं के भाव लाल निशान पर बंद हुए. निवेशकों द्वारा अपनी स्थिति कम करने और कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण सर्राफा बाजार पर दबाव देखा जा रहा है.

सोना वायदा कीमतों में गिरावट
घरेलू बाजार में सोने के भाव में आज भारी कमी आई. MCX पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने का अनुबंध 849 रुपये यानी 0.59 फीसदी टूटकर 1,41,972 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इस दौरान व्यापार का कुल टर्नओवर 729 लॉट रहा. बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, स्थानीय हाजिर बाजार में आभूषण निर्माताओं और खुदरा खरीदारों की ओर से मांग कमजोर रहने के कारण सटोरियों ने अपने सौदे घटाए, जिससे घरेलू स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट आई.

चांदी की चमक भी पड़ी फीकी
सोने की तर्ज पर चांदी की कीमतों में भी आज नरमी का रुख रहा. सितंबर डिलीवरी वाले चांदी के अनुबंध का भाव 508 रुपये यानी 0.23 फीसदी की गिरावट के साथ 2,18,867 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया. बाजार में इस दौरान 1,084 लॉट का कारोबार हुआ. विशेषज्ञों का कहना है कि मुनाफावसूली और बाजार सहभागियों द्वारा नए दांव कम करने के कारण चांदी की कीमतों पर भारी दबाव देखा गया.

देश के प्रमुख शहरों में खुदरा कीमतें
वायदा बाजार के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों और बड़े शहरों के हाजिर (रिटेल) बाजार में भी बड़ा बदलाव देखा गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार, खुदरा बाजार में आज चांदी की कीमत ₹2,22,740 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है.

सोने चांदी के भाव
सोने चांदी के भाव (Etv Bharat)

वैश्विक बाजार का हाल
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कीमती धातुओं में कमजोरी का रुख बना रहा. न्यूयॉर्क (कॉमेक्स) में सोने का वायदा भाव 0.47 फीसदी की गिरावट के साथ 4,030.29 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. वहीं, वैश्विक बाजार में सफेद धातु (चांदी) भी 0.23 फीसदी टूटकर 57.46 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर देखी गई. अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों और केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीतियों के प्रभाव से वैश्विक निवेशक वर्तमान में सतर्क रुख अपना रहे हैं.

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