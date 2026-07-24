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Gold-Silver Price: सोना खरीदने वालों की मौज, एक झटके में इतना सस्ता हुआ गोल्ड, जानें आज का लेटेस्ट रेट

नई दिल्ली: वैश्विक और घरेलू बाजारों में सुस्त मांग के चलते शुक्रवार को भारतीय वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोनों कीमती धातुओं के भाव लाल निशान पर बंद हुए. निवेशकों द्वारा अपनी स्थिति कम करने और कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण सर्राफा बाजार पर दबाव देखा जा रहा है.

सोना वायदा कीमतों में गिरावट

घरेलू बाजार में सोने के भाव में आज भारी कमी आई. MCX पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने का अनुबंध 849 रुपये यानी 0.59 फीसदी टूटकर 1,41,972 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इस दौरान व्यापार का कुल टर्नओवर 729 लॉट रहा. बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, स्थानीय हाजिर बाजार में आभूषण निर्माताओं और खुदरा खरीदारों की ओर से मांग कमजोर रहने के कारण सटोरियों ने अपने सौदे घटाए, जिससे घरेलू स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट आई.

चांदी की चमक भी पड़ी फीकी

सोने की तर्ज पर चांदी की कीमतों में भी आज नरमी का रुख रहा. सितंबर डिलीवरी वाले चांदी के अनुबंध का भाव 508 रुपये यानी 0.23 फीसदी की गिरावट के साथ 2,18,867 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया. बाजार में इस दौरान 1,084 लॉट का कारोबार हुआ. विशेषज्ञों का कहना है कि मुनाफावसूली और बाजार सहभागियों द्वारा नए दांव कम करने के कारण चांदी की कीमतों पर भारी दबाव देखा गया.