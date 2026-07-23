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झटका या राहत? आज अचानक बदल गए सोने-चांदी के दाम, खरीदने से पहले चेक करें 10 ग्राम का भाव

नई दिल्ली: घरेलू वायदा बाजार में कमजोर हाजिर मांग और वैश्विक बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के कारण आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोनों कीमती धातुओं के भाव लाल निशान के साथ कारोबार करते देखे गए. बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, स्थानीय स्तर पर जेवर निर्माताओं और सटोरियों द्वारा अपनी पोजीशन कम करने से बाजार पर दबाव बना है.

सोने की कीमतों में सुस्ती

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का अनुबंध 180 रुपये यानी 0.59 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,46,180 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इस दौरान बाजार में कुल 916 लॉट का कारोबार हुआ. सरफा कारोबारियों का कहना है कि ऊंचे भाव पर फुटकर मांग कमजोर होने से स्थानीय बाजार में सुस्ती है, जिसका सीधा असर वायदा कीमतों पर देखने को मिल रहा है.

चांदी के भाव भी धड़ाम

चांदी की कीमतों में भी आज भारी बिकवाली देखी गई. सितंबर डिलीवरी वाले चांदी के अनुबंध का भाव 1,236 रुपये यानी 0.54 प्रतिशत टूटकर 2,25,762 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया. इस कारोबारी सत्र में कुल 427 लॉट के लिए सौदे किए गए. बाजार के जानकारों का मानना है कि मुनाफावसूली और निवेशकों द्वारा दांव कम किए जाने से चांदी में यह गिरावट आई है.

प्रमुख शहरों में आज के रिटेल रेट्स (IBJA और स्थानीय डेटा के अनुसार)

देश के बड़े महानगरों और शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के खुदरा दाम (प्रति 10 ग्राम) इस प्रकार हैं: