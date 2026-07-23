ETV Bharat / business

झटका या राहत? आज अचानक बदल गए सोने-चांदी के दाम, खरीदने से पहले चेक करें 10 ग्राम का भाव

कमजोर मांग और वैश्विक बिकवाली से सोने का भाव 1,46,180 रुपये और चांदी 2,25,762 रुपये प्रति किलोग्राम तक लुढ़क गई.

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 2:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: घरेलू वायदा बाजार में कमजोर हाजिर मांग और वैश्विक बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के कारण आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोनों कीमती धातुओं के भाव लाल निशान के साथ कारोबार करते देखे गए. बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, स्थानीय स्तर पर जेवर निर्माताओं और सटोरियों द्वारा अपनी पोजीशन कम करने से बाजार पर दबाव बना है.

सोने की कीमतों में सुस्ती
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का अनुबंध 180 रुपये यानी 0.59 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,46,180 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इस दौरान बाजार में कुल 916 लॉट का कारोबार हुआ. सरफा कारोबारियों का कहना है कि ऊंचे भाव पर फुटकर मांग कमजोर होने से स्थानीय बाजार में सुस्ती है, जिसका सीधा असर वायदा कीमतों पर देखने को मिल रहा है.

चांदी के भाव भी धड़ाम
चांदी की कीमतों में भी आज भारी बिकवाली देखी गई. सितंबर डिलीवरी वाले चांदी के अनुबंध का भाव 1,236 रुपये यानी 0.54 प्रतिशत टूटकर 2,25,762 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया. इस कारोबारी सत्र में कुल 427 लॉट के लिए सौदे किए गए. बाजार के जानकारों का मानना है कि मुनाफावसूली और निवेशकों द्वारा दांव कम किए जाने से चांदी में यह गिरावट आई है.

प्रमुख शहरों में आज के रिटेल रेट्स (IBJA और स्थानीय डेटा के अनुसार)
देश के बड़े महानगरों और शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के खुदरा दाम (प्रति 10 ग्राम) इस प्रकार हैं:

सोने चांदी के भाव
सोने चांदी के भाव (Etv Bharat)

वैश्विक बाजारों का हाल
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी के भाव दबाव में दिखे. न्यूयॉर्क में वैश्विक सोना वायदा 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,121.55 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. वहीं, वैश्विक चांदी का भाव 0.23 प्रतिशत गिरकर 59.61 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. वैश्विक स्तर पर डॉलर की मजबूती और केंद्रीय बैंकों के रुख के कारण निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपना रहे हैं.

निवेशकों के लिए सलाह
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोने और चांदी में मौजूदा गिरावट अस्थाई हो सकती है. भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं को देखते हुए लंबी अवधि में कीमती धातुओं को सहारा मिलने की उम्मीद है. हालांकि, रिटेल खरीदारों और छोटे निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय टैक्स, जीएसटी और मेकिंग चार्ज को ध्यान में रखकर ही कोई बड़ा फैसला लें.

यह भी पढ़ें- भारत में मोबाइल और एसएमएस बैंकिंग घोटाले 146% बढ़े, सिर्फ आईफोन पर ही 86% की तेजी

TAGGED:

22 CARAT GOLD PRICE TODAY
MCX GOLD PRICE LIVE
सोने की कीमत में उछाल
आज का सोने का भाव 2026
TODAY GOLD RATE 24K

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.