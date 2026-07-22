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आज फिर महंगा हुआ सोना! चांदी की कीमतों में भी आई तूफानी तेजी, चेक करें 22k और 24k का रेट

भारतीय सर्राफा बाजार में 22 जुलाई को सोने और चांदी की कीमतों में उछाल दर्ज की गई है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 22, 2026 at 1:32 PM IST

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हैदराबाद: वैश्विक बाजारों में आई मजबूती और स्थानीय सर्राफा मांग बढ़ने से घरेलू वायदा बाजार (MCX) और रिटेल मार्केट में सोने-चांदी की कीमतों में आज भारी तेजी देखी जा रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोनों कीमती धातुओं के दाम 1 प्रतिशत से अधिक उछल गए हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश के रूप में सोने-चांदी को तरजीह देने के कारण कीमतों को मजबूत सपोर्ट मिल रहा है.

MCX वायदा बाजार का हाल
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने का कॉन्ट्रैक्ट ₹1,580 यानी 1.11% की तेजी के साथ ₹1,44,463 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया. सटोरियों द्वारा नए सौदे बनाने से सोने को घरेलू स्तर पर बड़ा बूस्ट मिला है. वहीं दूसरी ओर, औद्योगिक मांग और वैश्विक संकेतों के दम पर चांदी की कीमतों में भी जोरदार रिकवरी हुई है. सितंबर डिलीवरी वाली चांदी का वायदा भाव ₹2,478 (1.11%) बढ़कर ₹2,26,257 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया.

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूती
ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो न्यूयॉर्क के कॉमेक्स (Comex) बाजार में सोना 1.23% की बढ़त के साथ $4,127.30 प्रति औंस पर पहुंच गया. वहीं, अंतरराष्ट्रीय हाजिर चांदी का भाव 1.34% की तेजी के साथ $59.58 प्रति औंस दर्ज किया गया. वैश्विक स्तर पर डॉलर सूचकांक में उतार-चढ़ाव और केंद्रीय बैंकों की नीतियों का असर भी कीमतों पर साफ दिख रहा है.

प्रमुख शहरों में आज के रिटेल रेट्स (IBJA और स्थानीय डेटा के अनुसार)
देश के बड़े महानगरों और शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के खुदरा दाम (प्रति 10 ग्राम) इस प्रकार हैं:

सोने चांदी के भाव
सोने चांदी के भाव (Etv Bharat)

खुदरा बाजार में आज चांदी का भाव ₹2,26,810 प्रति किलोग्राम के स्तर पर देखा जा रहा है. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यदि वैश्विक परिस्थितियां इसी तरह बनी रहीं, तो आने वाले दिनों में कीमती धातुओं की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर को छू सकती हैं. खुदरा ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी से पहले अपने स्थानीय जौहरी से लाइव मेकिंग चार्जेस और टैक्स दरों की पुष्टि जरूर कर लें.

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