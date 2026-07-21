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Gold-Silver Price: ग्राहकों को लगा झटका! सोने और चांदी की कीमतों में रिकवरी, जानें क्या है नया रेट

भारतीय सर्राफा बाजार में 21 जुलाई को सोने और चांदी की कीमतों में उछाल दर्ज की गई है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 21, 2026 at 3:51 PM IST

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नई दिल्ली: वैश्विक बाजारों में आई तेजी और अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच भारतीय वायदा बाजार में सोने की कीमतों में बड़ी उछाल दर्ज की गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने का भाव 988 रुपये यानी करीब 1 फीसदी की बढ़त के साथ 1,42,376 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इस दौरान बाजार में कुल 551 लॉट्स का व्यापार हुआ.

देश के प्रमुख शहरों में खुदरा कीमतें
वायदा बाजार के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों और बड़े शहरों के हाजिर (रिटेल) बाजार में भी बड़ा बदलाव देखा गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार, खुदरा बाजार में आज चांदी की कीमत ₹2,18,600 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है. वहीं, आज देश के अलग-अलग शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतें इस प्रकार रहीं.

सोने चांदी के भाव
सोने चांदी के भाव (Etv Bharat)

घरेलू बाजार में क्यों आई तेजी?
बाजार के जानकारों का कहना है कि सोने की कीमतों में यह तेजी अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के प्रयासों के कारण आई है. इस कूटनीतिक हलचल से बाजार को थोड़ी राहत मिली है. इससे पहले इस टकराव की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल और ऊर्जा की कीमतें बढ़ने का डर बना हुआ था, जिससे निवेशक काफी चिंतित थे.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का हाल
विदेशी बाजारों में भी सोने के तेवर काफी मजबूत दिखाई दिए. कॉमेक्स पर अगस्त का सोना अनुबंध 66.30 डॉलर (लगभग 2%) की छलांग लगाकर 4,082.20 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. इससे पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरकर अपने 3,960 डॉलर के निचले स्तर पर आ गया था. लेकिन ईरान को मध्यस्थों की तरफ से 10 दिनों के संघर्षविराम का प्रस्ताव मिलने की खबरों ने बाजार का रुख बदल दिया.

कीमतों को मिल रहा है मजबूत सपोर्ट
विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना और मजबूत डॉलर के कारण सोने पर कुछ समय के लिए दबाव जरूर है. लेकिन चीन में सोने की भारी मांग और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा की जा रही लगातार खरीदारी की वजह से कीमतों में बड़ी गिरावट की उम्मीद बहुत कम है.

आगे क्या होगा?
आने वाले दिनों में सोने का भाव कैसा रहेगा, यह काफी हद तक अमेरिका-ईरान की स्थिति, डॉलर की चाल और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की नीतिगत बैठक के फैसलों पर निर्भर करेगा. निवेशक इस समय हर बड़े वैश्विक घटनाक्रम पर पैनी नजर रख रहे हैं.

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