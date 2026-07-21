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Gold-Silver Price: ग्राहकों को लगा झटका! सोने और चांदी की कीमतों में रिकवरी, जानें क्या है नया रेट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: वैश्विक बाजारों में आई तेजी और अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच भारतीय वायदा बाजार में सोने की कीमतों में बड़ी उछाल दर्ज की गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने का भाव 988 रुपये यानी करीब 1 फीसदी की बढ़त के साथ 1,42,376 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इस दौरान बाजार में कुल 551 लॉट्स का व्यापार हुआ. देश के प्रमुख शहरों में खुदरा कीमतें

वायदा बाजार के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों और बड़े शहरों के हाजिर (रिटेल) बाजार में भी बड़ा बदलाव देखा गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार, खुदरा बाजार में आज चांदी की कीमत ₹2,18,600 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है. वहीं, आज देश के अलग-अलग शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतें इस प्रकार रहीं. सोने चांदी के भाव (Etv Bharat) घरेलू बाजार में क्यों आई तेजी?

बाजार के जानकारों का कहना है कि सोने की कीमतों में यह तेजी अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के प्रयासों के कारण आई है. इस कूटनीतिक हलचल से बाजार को थोड़ी राहत मिली है. इससे पहले इस टकराव की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल और ऊर्जा की कीमतें बढ़ने का डर बना हुआ था, जिससे निवेशक काफी चिंतित थे.