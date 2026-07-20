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Gold Silver Price: आसमान पर पहुंचे सोने-चांदी के दाम, खरीदने से पहले चेक करें भाव

नई दिल्ली: सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. पिछले पूरे हफ्ते बाजार में जारी भारी गिरावट के सिलसिले पर आज ब्रेक लग गया और दोनों कीमती धातुओं के दाम घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूती के साथ कारोबार करते दिखे. अगर आप भी आज गहने खरीदने या सोने में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो बाजारों के नए रेट जानना बेहद जरूरी है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में लौटी रौनक

ग्लोबल संकेतों की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार Comex में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में शानदार उछाल दर्ज किया गया है. आंकड़ों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना करीब 0.21 फीसदी की तेजी के साथ 4,027.20 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, चांदी में सोने से भी ज्यादा जोरदार एक्शन देखने को मिला. Comex पर चांदी 1.98 फीसदी की बड़ी छलांग लगाकर 57.440 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है.

घरेलू बाजार और MCX का ताजा हाल

विदेशी बाजारों में आई इस तेजी का सीधा असर भारतीय वायदा बाजार (MCX) पर भी देखने को मिला. इससे पहले, पिछले कारोबारी सत्र (शुक्रवार, 17 जुलाई) को अगस्त डिलीवरी वाला गोल्ड 658 रुपये की बढ़त के साथ 1,40,348 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था, जिसने आज के लिए मजबूत बेस तैयार किया. वहीं हाजिर बाजार में चांदी का भाव ₹2.19 लाख प्रति किलोग्राम के दायरे में बना हुआ है, जो हाल के दिनों के उतार-चढ़ाव के बाद अब कुछ स्थिर होता नजर आ रहा है.