ETV Bharat / business

Gold Silver Price: आसमान पर पहुंचे सोने-चांदी के दाम, खरीदने से पहले चेक करें भाव

भारतीय सर्राफा बाजार में 20 जुलाई को सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल दर्ज की गई है.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (GETTY IMAGE)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 4:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. पिछले पूरे हफ्ते बाजार में जारी भारी गिरावट के सिलसिले पर आज ब्रेक लग गया और दोनों कीमती धातुओं के दाम घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूती के साथ कारोबार करते दिखे. अगर आप भी आज गहने खरीदने या सोने में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो बाजारों के नए रेट जानना बेहद जरूरी है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में लौटी रौनक

ग्लोबल संकेतों की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार Comex में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में शानदार उछाल दर्ज किया गया है. आंकड़ों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना करीब 0.21 फीसदी की तेजी के साथ 4,027.20 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, चांदी में सोने से भी ज्यादा जोरदार एक्शन देखने को मिला. Comex पर चांदी 1.98 फीसदी की बड़ी छलांग लगाकर 57.440 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है.

घरेलू बाजार और MCX का ताजा हाल
विदेशी बाजारों में आई इस तेजी का सीधा असर भारतीय वायदा बाजार (MCX) पर भी देखने को मिला. इससे पहले, पिछले कारोबारी सत्र (शुक्रवार, 17 जुलाई) को अगस्त डिलीवरी वाला गोल्ड 658 रुपये की बढ़त के साथ 1,40,348 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था, जिसने आज के लिए मजबूत बेस तैयार किया. वहीं हाजिर बाजार में चांदी का भाव ₹2.19 लाख प्रति किलोग्राम के दायरे में बना हुआ है, जो हाल के दिनों के उतार-चढ़ाव के बाद अब कुछ स्थिर होता नजर आ रहा है.

देश के प्रमुख शहरों में खुदरा कीमतें
वायदा बाजार के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों और बड़े शहरों के हाजिर (रिटेल) बाजार में भी बड़ा बदलाव देखा गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार, खुदरा बाजार में आज चांदी की कीमत ₹2,16,110 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है. स्थानीय ज्वेलर्स का मानना है कि यदि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और डॉलर इंडेक्स में उतार-चढ़ाव जारी रहा, तो आने वाले दिनों में कीमतें और नए रिकॉर्ड बना सकती हैं.

Etv Bharat
सोने चांदी के भाव (Etv Bharat)

आज क्यों आ रही है कीमतों में तेजी?
बाजार एक्सपर्ट्स के अनुसार, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में आई हालिया उछाल ने दुनिया भर में महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंताएं दोबारा बढ़ा दी हैं. इसके अलावा, वैश्विक आर्थिक मंदी के संकेत और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों से जुड़ी नई उम्मीदों के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की तरफ दोबारा आकर्षित हो रहे हैं, जिससे कीमतों को आज तगड़ा सपोर्ट मिला है.

यह भी पढ़ें- कार के बाद अब किचन में इथेनॉल! विशेष चूल्हे का ट्रायल सफल, LPG-LNG को देगा टक्कर

TAGGED:

GOLD PRICE TODAY
IBJA GOLD RATE
MCX GOLD FUTURES
GOLD RATE FOR WEDDING SEASON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.