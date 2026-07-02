सोना-चांदी हुआ बेहद महंगा! आज खरीदने से पहले देखें अपने शहर के नए रेट
फेड बयानों और भू-राजनीतिक तनाव से आज सोने-चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया.
Published : July 2, 2026 at 2:29 PM IST
हैदराबाद: घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में शानदार तेजी देखी जा रही है. वैश्विक संकेतों और घरेलू मांग के कारण दोनों कीमती धातुओं के भाव आसमान छू रहे हैं. आज यानी 2 जुलाई 2026 को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, निवेशकों के बढ़ते भरोसे से बाजार में तगड़ा उछाल है.
सोने की कीमतों में बड़ी उछाल
सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग तेजी से बढ़ी है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण निवेशकों का रुझान सोने की तरफ बढ़ा है. इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन केविन वॉर्श के हालिया बयानों ने भी बाजार को सहारा दिया है. वॉर्श ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में महंगाई का जोखिम कम हुआ है. इन सभी कारणों से सोने की कीमतें 1.33% बढ़कर ₹1,44,430 के स्तर पर पहुंचा.
चांदी की चमक भी हुई तेज
सोने के साथ-साथ चांदी में भी भारी मजबूती दर्ज की गई है. बेहतर निवेशक धारणा और औद्योगिक मांग के चलते चांदी की कीमतें 0.80% की बढ़त के साथ ₹2,30,384 पर पहुंचा. बाजार जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में औद्योगिक मांग बढ़ने से चांदी के दाम और ऊपर जा सकते हैं.
प्रमुख शहरों में सोने के ताजा भाव
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय टैक्स और मेकिंग चार्ज की वजह से खुदरा कीमतों में थोड़ा अंतर देखा जा रहा है. देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के साथ चांदी के भाव इस प्रकार हैं.
मार्केट एक्सपर्ट्स की राय
आईबीजेए (IBJA) से जुड़े बाजार विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी न करने के संकेतों और कमजोर यूएस जॉब्स डेटा के चलते वैश्विक स्तर पर डॉलर इंडेक्स में थोड़ी नरमी आई है. यही वजह है कि सोने-चांदी को सुरक्षित निवेश के रूप में भारी बढ़ावा मिल रहा है. आने वाले दिनों में यदि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव या आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, तो कीमतों में और तेजी आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. खरीदारी करने से पहले अपने शहर के स्थानीय सर्राफा संघ या विश्वसनीय जौहरी से हॉलमार्क और शुद्धता की जांच अवश्य कर लें.
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