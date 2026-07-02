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सोना-चांदी हुआ बेहद महंगा! आज खरीदने से पहले देखें अपने शहर के नए रेट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में शानदार तेजी देखी जा रही है. वैश्विक संकेतों और घरेलू मांग के कारण दोनों कीमती धातुओं के भाव आसमान छू रहे हैं. आज यानी 2 जुलाई 2026 को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, निवेशकों के बढ़ते भरोसे से बाजार में तगड़ा उछाल है. सोने की कीमतों में बड़ी उछाल

सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग तेजी से बढ़ी है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण निवेशकों का रुझान सोने की तरफ बढ़ा है. इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन केविन वॉर्श के हालिया बयानों ने भी बाजार को सहारा दिया है. वॉर्श ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में महंगाई का जोखिम कम हुआ है. इन सभी कारणों से सोने की कीमतें 1.33% बढ़कर ₹1,44,430 के स्तर पर पहुंचा. चांदी की चमक भी हुई तेज

सोने के साथ-साथ चांदी में भी भारी मजबूती दर्ज की गई है. बेहतर निवेशक धारणा और औद्योगिक मांग के चलते चांदी की कीमतें 0.80% की बढ़त के साथ ₹2,30,384 पर पहुंचा. बाजार जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में औद्योगिक मांग बढ़ने से चांदी के दाम और ऊपर जा सकते हैं.