सोना-चांदी धड़ाम! कीमतों में आई भारी गिरावट, खरीदने से पहले चेक करें अपने शहर के ताजा भाव
कमजोर हाजिर मांग से सोना ₹1,40,100 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹2,16,020 प्रति किलो पर आ गई है.
Published : July 17, 2026 at 2:34 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है. कमजोर घरेलू मांग के कारण वायदा बाजार में आज सोने का भाव 248 रुपये टूटकर 1,40,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त महीने की डिलीवरी वाले सोने के वायदा अनुबंध में यह गिरावट 0.18 प्रतिशत की रही. इस दौरान बाजार में कुल 1,026 लॉट का कारोबार दर्ज किया गया.
बाजार के जानकारों और विश्लेषकों का कहना है कि स्थानीय ज्वेलर्स और खुदरा खरीदारों की तरफ से हाजिर मांग कमजोर पड़ने की वजह से सोने की कीमतों पर यह दबाव देखा जा रहा है. वैश्विक स्तर पर भी मंदी का असर दिखा, जहां न्यूयॉर्क में अंतरराष्ट्रीय सोना वायदा 0.23 प्रतिशत गिरकर 3,985.52 डॉलर प्रति औंस दर्ज किया गया.
देश के प्रमुख शहरों में खुदरा कीमतें
वायदा बाजार के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों और बड़े शहरों के हाजिर (रिटेल) बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखा गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) और प्रमुख स्थानीय बाजारों के आंकड़ों के अनुसार, आज देश के अलग-अलग शहरों में 24 कैरेट (शुद्ध सोना) और 22 कैरेट (जेवर बनाने वाला सोना) की कीमतें इस प्रकार रहीं.
चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट
सोने के साथ-साथ चांदी की चमक भी आज फीकी रही. आज बाजार में चांदी की कीमत गिरकर ₹2,16,020 प्रति किलोग्राम पर आ गई है. औद्योगिक क्षेत्रों और सिक्का बनाने वाली इकाइयों की तरफ से मांग में सुस्ती के कारण चांदी के दामों में यह बड़ी गिरावट देखने को मिली है.
क्या है बाजार में मंदी की मुख्य वजह?
विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा समय में कोई बड़ा त्योहार या शादियों का सीजन न होने के कारण घरेलू बाजार में सोने-चांदी की हाजिर मांग काफी कम है. इसके अलावा, मजबूत होते अमेरिकी डॉलर और वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव की वजह से भी कीमती धातुओं की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. जब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग में सुधार नहीं होता, तब तक कीमतों में ऐसी ही नरमी देखने को मिल सकती है.
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