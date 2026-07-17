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सोना-चांदी धड़ाम! कीमतों में आई भारी गिरावट, खरीदने से पहले चेक करें अपने शहर के ताजा भाव

नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है. कमजोर घरेलू मांग के कारण वायदा बाजार में आज सोने का भाव 248 रुपये टूटकर 1,40,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त महीने की डिलीवरी वाले सोने के वायदा अनुबंध में यह गिरावट 0.18 प्रतिशत की रही. इस दौरान बाजार में कुल 1,026 लॉट का कारोबार दर्ज किया गया.

बाजार के जानकारों और विश्लेषकों का कहना है कि स्थानीय ज्वेलर्स और खुदरा खरीदारों की तरफ से हाजिर मांग कमजोर पड़ने की वजह से सोने की कीमतों पर यह दबाव देखा जा रहा है. वैश्विक स्तर पर भी मंदी का असर दिखा, जहां न्यूयॉर्क में अंतरराष्ट्रीय सोना वायदा 0.23 प्रतिशत गिरकर 3,985.52 डॉलर प्रति औंस दर्ज किया गया.

देश के प्रमुख शहरों में खुदरा कीमतें

वायदा बाजार के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों और बड़े शहरों के हाजिर (रिटेल) बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखा गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) और प्रमुख स्थानीय बाजारों के आंकड़ों के अनुसार, आज देश के अलग-अलग शहरों में 24 कैरेट (शुद्ध सोना) और 22 कैरेट (जेवर बनाने वाला सोना) की कीमतें इस प्रकार रहीं.