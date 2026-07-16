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Gold-Silver Price: औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के दाम, खरीदारी करने से पहले देखें नई रेट लिस्ट

आज गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू सर्राफा बाजार में गिरावट के चलते 24 कैरेट सोना ₹1,41,800 और चांदी ₹2,18,690 प्रति किलो पर पहुंची.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 16, 2026 at 12:10 PM IST

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हैदराबाद: अगर आप भी सोने-चांदी के गहने खरीदने या इसमें निवेश करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए आज के दाम जानना बहुत जरूरी है. आज यानी गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. वैश्विक बाजारों में आई सुस्ती और घरेलू बाजार में निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली किए जाने के कारण आज दोनों कीमती धातुओं के भाव लाल निशान के साथ यानी गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं.

इंटरनेशनल मार्केट में क्या है हाल?
अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज पर विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते आज वैश्विक स्तर पर दबाव देखा जा रहा है. आंकड़ों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 0.43% की गिरावट के साथ 17.40 डॉलर टूटकर 4,034.40 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है. इस मंदी का सीधा असर चांदी पर भी पड़ा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी भी आज 0.34% की कमजोरी के साथ 57.235 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही है.

घरेलू बाजार में सोने के ताजा दाम
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत में ₹680.00 (-0.48%) की सीधी गिरावट आई है. इस कटौती के बाद देश में सोने का औसत भाव ₹1,41,800.00 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. अलग-अलग शहरों में स्थानीय टैक्स के कारण दामों में मामूली अंतर है, जो इस प्रकार है:

सोने चांदी के भाव
सोने चांदी के भाव (Etv Bharat)

चांदी की चमक भी पड़ी फीकी
सोने की तरह आज चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई है. औद्योगिक क्षेत्रों से मांग में आई कमी के कारण चांदी के दाम ₹1,320.00 (-0.60%) तक टूट गए हैं. सर्राफा बाजारों में आज प्रति किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,18,690 से लेकर ₹2,19,800 के बीच बनी हुई है. हालांकि, चेन्नई और हैदराबाद जैसे दक्षिण भारतीय शहरों में खुदरा मांग अच्छी रहने से चांदी के रेट देश के बाकी हिस्सों से थोड़े ऊपरी स्तरों पर टिके हुए हैं.

क्यों गिर रहे हैं दाम?
बाजार के जानकारों के मुताबिक, इस गिरावट के मुख्य रूप से चार बड़े कारण हैं. पहला, वैश्विक बाजार में डॉलर के मजबूत होने से सोने पर दबाव बढ़ा है. दूसरा, अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बदलाव को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण बड़े निवेशक संभलकर कदम उठा रहे हैं. तीसरा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी ने भी सर्राफा बाजार के सेंटिमेंट पर असर डाला है. चौथा, दुनिया के कुछ हिस्सों में जारी भू-राजनीतिक और सैन्य तनाव की वजह से बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है.

नोट: ऊपर दिए गए भावों में राज्यों के स्थानीय वैट (VAT) और ज्वैलर्स के मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं. सटीक खुदरा दाम के लिए अपने नजदीकी जौहरी से संपर्क करें.

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