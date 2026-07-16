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Gold-Silver Price: औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के दाम, खरीदारी करने से पहले देखें नई रेट लिस्ट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: अगर आप भी सोने-चांदी के गहने खरीदने या इसमें निवेश करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए आज के दाम जानना बहुत जरूरी है. आज यानी गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. वैश्विक बाजारों में आई सुस्ती और घरेलू बाजार में निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली किए जाने के कारण आज दोनों कीमती धातुओं के भाव लाल निशान के साथ यानी गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं. इंटरनेशनल मार्केट में क्या है हाल?

अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज पर विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते आज वैश्विक स्तर पर दबाव देखा जा रहा है. आंकड़ों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 0.43% की गिरावट के साथ 17.40 डॉलर टूटकर 4,034.40 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है. इस मंदी का सीधा असर चांदी पर भी पड़ा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी भी आज 0.34% की कमजोरी के साथ 57.235 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही है. घरेलू बाजार में सोने के ताजा दाम

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत में ₹680.00 (-0.48%) की सीधी गिरावट आई है. इस कटौती के बाद देश में सोने का औसत भाव ₹1,41,800.00 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. अलग-अलग शहरों में स्थानीय टैक्स के कारण दामों में मामूली अंतर है, जो इस प्रकार है: सोने चांदी के भाव (Etv Bharat)