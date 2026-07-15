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सोना-चांदी खरीदने का शानदार मौका! आज अचानक औंधे मुंह गिरे दाम, चेक करें अपने शहर का नया रेट

पश्चिम एशिया तनाव और मुनाफावसूली के कारण घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोना ₹1,41,810 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹2,21,910 प्रति किलोग्राम पर टूट गई.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 3:06 PM IST

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हैदराबाद: आज यानी 15 जुलाई 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार और वायदा कारोबार दोनों में ही सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. वैश्विक स्तर पर गहराते भू-राजनीतिक संकट और निवेशकों द्वारा की गई मुनाफावसूली के कारण घरेलू बाजार में सोने की चमक आज फीकी पड़ गई है.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का हाल
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट के अनुसार, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध में ₹983 या 0.69 प्रतिशत की बड़ी गिरावट देखी गई. इस गिरावट के बाद वायदा बाजार में सोना ₹1,41,274 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जिसमें कुल 1,289 लॉट का कारोबार हुआ. लेमन मार्केट्स डेस्क के रिसर्च एनालिस्ट गौरव गर्ग ने बताया कि ईरान संघर्ष से उपजे भू-राजनीतिक तनाव और पश्चिम एशिया में अनिश्चितता के माहौल ने निवेशकों के सेंटिमेंट को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे घरेलू बाजारों में बिकवाली का दबाव बढ़ा.

IBJA और हाजिर बाजार के ताजा आंकड़े
इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के हाजिर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव आज ₹1,180.00 (-0.83%) टूटकर ₹1,41,810.00 प्रति 10 ग्राम पर आ गया. वहीं, चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट रही. चांदी का भाव ₹1,760.00 (-0.79%) गिरकर ₹2,21,910.00 प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ.

देश के प्रमुख शहरों में खुदरा कीमतें
वायदा बाजार के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों और बड़े शहरों के हाजिर (रिटेल) बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखा गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) और प्रमुख स्थानीय बाजारों के आंकड़ों के अनुसार, आज देश के अलग-अलग शहरों में 24 कैरेट (शुद्ध सोना) और 22 कैरेट (जेवर बनाने वाला सोना) की कीमतें इस प्रकार रहीं:

अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति
वैश्विक स्तर पर भी सर्राफा बाजार में कमजोरी का रुख बना हुआ है. न्यू यॉर्क में अंतरराष्ट्रीय सोना वायदा 0.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,030.36 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. एक्सपर्ट्स का मानना है कि पश्चिम एशिया में लॉजिस्टिक्स संकट और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के चलते निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपना रहे हैं.

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