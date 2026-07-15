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सोना-चांदी खरीदने का शानदार मौका! आज अचानक औंधे मुंह गिरे दाम, चेक करें अपने शहर का नया रेट

हैदराबाद: आज यानी 15 जुलाई 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार और वायदा कारोबार दोनों में ही सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. वैश्विक स्तर पर गहराते भू-राजनीतिक संकट और निवेशकों द्वारा की गई मुनाफावसूली के कारण घरेलू बाजार में सोने की चमक आज फीकी पड़ गई है.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का हाल

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट के अनुसार, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध में ₹983 या 0.69 प्रतिशत की बड़ी गिरावट देखी गई. इस गिरावट के बाद वायदा बाजार में सोना ₹1,41,274 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जिसमें कुल 1,289 लॉट का कारोबार हुआ. लेमन मार्केट्स डेस्क के रिसर्च एनालिस्ट गौरव गर्ग ने बताया कि ईरान संघर्ष से उपजे भू-राजनीतिक तनाव और पश्चिम एशिया में अनिश्चितता के माहौल ने निवेशकों के सेंटिमेंट को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे घरेलू बाजारों में बिकवाली का दबाव बढ़ा.

IBJA और हाजिर बाजार के ताजा आंकड़े

इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के हाजिर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव आज ₹1,180.00 (-0.83%) टूटकर ₹1,41,810.00 प्रति 10 ग्राम पर आ गया. वहीं, चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट रही. चांदी का भाव ₹1,760.00 (-0.79%) गिरकर ₹2,21,910.00 प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ.