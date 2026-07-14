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गहने खरीदने वालों की जेब पर पड़ेगा असर, आज अचानक बढ़ गए सोने-चांदी के दाम; फटाफट चेक करें 22K और 24K का भाव

वैश्विक तनाव के बीच सोने-चांदी में जोरदार रिकवरी; सोना ₹1,41,540 और चांदी ₹2,20,830 के पार पहुंची, निचले स्तर पर बढ़ी खरीदारों की भारी मांग

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 14, 2026 at 3:28 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 3:35 PM IST

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हैदराबाद: वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और घरेलू स्तर पर निचले भावों पर आई तगड़ी खरीदारी (वैल्यू बाइंग) के चलते आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में शानदार रिकवरी देखी जा रही है. पिछले दो दिनों से जारी भारी बिकवाली पर ब्रेक लगाते हुए दोनों कीमती धातुओं ने आज तेज छलांग लगाई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, आज सोना ₹900 से अधिक और चांदी ₹3,000 प्रति किलोग्राम से ज्यादा महंगी हो गई है.

IBJA के अनुसार आज के हाजिर भाव
मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच घरेलू मांग बढ़ने से सर्राफा कीमतों को सहारा मिला है. आज बाजार खुलते ही दोनों धातुओं में तेजी का रुख रहा:

  • सोना: प्रति 10 ग्राम ₹1,41,540.00 के स्तर पर पहुंच गया है. इसमें कल के मुकाबले +₹960.00 (+0.68%) की बढ़त दर्ज की गई है.
  • चांदी: औद्योगिक मांग और मजबूत वैश्विक रुख के कारण प्रति किलोग्राम ₹2,20,830.00 पर कारोबार कर रही है, जो +₹3,080.00 (+1.41%) की जोरदार तेजी को दर्शाती है.

देश के प्रमुख शहरों में खुदरा (Retail) कीमतें
वायदा बाजार के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों और बड़े शहरों के हाजिर (रिटेल) बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखा गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) और प्रमुख स्थानीय बाजारों के आंकड़ों के अनुसार, आज देश के अलग-अलग शहरों में 24 कैरेट (शुद्ध सोना) और 22 कैरेट (जेवर बनाने वाला सोना) की कीमतें इस प्रकार रहीं:

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सोने चांदी के भाव (Etv Bharat)

बाजार में अचानक आई इस तेजी के मुख्य कारण
कमोडिटी विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव और होर्मुज जलडमरू मध्य में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें 4% से अधिक उछल गई हैं. क्रूड ऑयल महंगा होने से वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है. जब भी दुनिया में आर्थिक या भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की तरफ रुख करते हैं. इसी वजह से कल की भारी गिरावट के बाद आज बाजार में निवेशकों ने निचले स्तर पर जमकर खरीदारी की, जिससे कीमतों को दोबारा बाउंस बैक करने का मौका मिला है.

यह भी पढ़ें- इंटैंजिबल एसेट्स में वैश्विक निवेश पहली बार $10 ट्रिलियन के पार पहुंचा

Last Updated : July 14, 2026 at 3:35 PM IST

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