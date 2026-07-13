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सोना खरीदने वालों की चमकी किस्मत! अचानक इतनी गिर गई कीमतें, शोरूम जाने से पहले देखें आज का भाव

नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार में आज भारी उतार-चढ़ाव के बीच सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. वैश्विक कमोडिटी बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और डॉलर इंडेक्स में आई मजबूती के चलते घरेलू बाजार में दोनों बहुमूल्य धातुओं के दाम रिकॉर्ड स्तर से नीचे आ गए हैं.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, आज सुबह कारोबारी सत्र की शुरुआत होते ही बाजार में बिकवाली का दबाव देखा गया.

सोने की कीमतों में बड़ी कटौती

आज 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने के दाम में ₹1,060.00 प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है. इस तकनीकी सुधार के बाद बाजार में सोने का भाव ₹1,42,970.00 प्रति 100 ग्राम (₹14,297 प्रति ग्राम) के स्तर पर आ गया है, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 0.740% की मंदी को दर्शाता है.

चांदी ₹3,240 प्रति किलो टूटी

औद्योगिक मांग में आई कमी और वैश्विक मुनाफावसूली के कारण चांदी की कीमतों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है. घरेलू बाजार में प्रति किलोग्राम चांदी का भाव ₹3,240.00 टूट गया है. इस बड़ी गिरावट के बाद शुद्ध चांदी की कीमत ₹2,19,760.00 प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है, जो कि 1.450% की भारी गिरावट है.

प्रमुख शहरों में आज का सर्राफा भाव (IBJA और स्थानीय बाजार डेटा)

वायदा बाजार के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों और बड़े शहरों के हाजिर (रिटेल) बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखा गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) और प्रमुख स्थानीय बाजारों के आंकड़ों के अनुसार, आज देश के अलग-अलग शहरों में 24 कैरेट (शुद्ध सोना) और 22 कैरेट (जेवर बनाने वाला सोना) की कीमतें इस प्रकार रहीं: