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सोना खरीदने वालों की चमकी किस्मत! अचानक इतनी गिर गई कीमतें, शोरूम जाने से पहले देखें आज का भाव

वैश्विक मंदी से आज सोना ₹1,060 गिरकर ₹1,42,970 और चांदी ₹3,240 टूटकर ₹2,19,760 प्रति किलो पर आ गई.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 13, 2026 at 10:58 AM IST

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नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार में आज भारी उतार-चढ़ाव के बीच सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. वैश्विक कमोडिटी बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और डॉलर इंडेक्स में आई मजबूती के चलते घरेलू बाजार में दोनों बहुमूल्य धातुओं के दाम रिकॉर्ड स्तर से नीचे आ गए हैं.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, आज सुबह कारोबारी सत्र की शुरुआत होते ही बाजार में बिकवाली का दबाव देखा गया.

सोने की कीमतों में बड़ी कटौती
आज 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने के दाम में ₹1,060.00 प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है. इस तकनीकी सुधार के बाद बाजार में सोने का भाव ₹1,42,970.00 प्रति 100 ग्राम (₹14,297 प्रति ग्राम) के स्तर पर आ गया है, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 0.740% की मंदी को दर्शाता है.

चांदी ₹3,240 प्रति किलो टूटी
औद्योगिक मांग में आई कमी और वैश्विक मुनाफावसूली के कारण चांदी की कीमतों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है. घरेलू बाजार में प्रति किलोग्राम चांदी का भाव ₹3,240.00 टूट गया है. इस बड़ी गिरावट के बाद शुद्ध चांदी की कीमत ₹2,19,760.00 प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है, जो कि 1.450% की भारी गिरावट है.

प्रमुख शहरों में आज का सर्राफा भाव (IBJA और स्थानीय बाजार डेटा)
वायदा बाजार के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों और बड़े शहरों के हाजिर (रिटेल) बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखा गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) और प्रमुख स्थानीय बाजारों के आंकड़ों के अनुसार, आज देश के अलग-अलग शहरों में 24 कैरेट (शुद्ध सोना) और 22 कैरेट (जेवर बनाने वाला सोना) की कीमतें इस प्रकार रहीं:

सोने चांदी के भाव
सोने चांदी के भाव (ETV Bharat)

बाजार विशेषज्ञों का विश्लेषण
कमोडिटी विश्लेषकों के अनुसार, इस गिरावट के पीछे तीन मुख्य वैश्विक कारण काम कर रहे हैं:

डॉलर इंडेक्स में रिकवरी: अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण सोने पर दबाव बढ़ा है, जिससे वैश्विक निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के रूप में डॉलर को प्राथमिकता दी है.

बॉन्ड यील्ड में उछाल: वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख जारी रखने की आशंका से ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में तेजी आई है, जिससे बिना ब्याज वाली संपत्तियों (जैसे सोना) का आकर्षण कम हुआ है.

घरेलू मुनाफावसूली: स्थानीय स्तर पर ऊंचे भाव होने के कारण ज्वेलर्स और संस्थागत खरीदारों ने मौजूदा स्तर पर नई खरीदारी सीमित कर दी है.

यह भी पढ़ें- इंटैंजिबल एसेट्स में वैश्विक निवेश पहली बार $10 ट्रिलियन के पार पहुंचा

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