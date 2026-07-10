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सोना खरीदने वालों की चमकी किस्मत! आज अचानक इतना सस्ता हुआ गोल्ड, चेक करें अपने शहर का नया रेट

कमजोर वैश्विक संकेतों और घरेलू हाजिर मांग घटने से आज सोना वायदा ₹630 टूटकर ₹1,44,670 प्रति 10 ग्राम पर आ गया.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 10, 2026 at 4:57 PM IST

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हैदराबाद: भारतीय सर्राफा और वायदा बाजार में आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. कमजोर घरेलू मांग और वैश्विक बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के कारण आज सोने का भाव टूट गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने के अनुबंधों में आज 630 रुपये यानी 0.43 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे यह 1,44,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, हाजिर बाजार में मांग सुस्त होने की वजह से सोने की कीमतों पर यह दबाव देखा गया है. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार न्यू यॉर्क में भी सोना वायदा 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,118.90 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था.

प्रमुख शहरों में आज का सर्राफा भाव (IBJA और स्थानीय बाजार डेटा)
वायदा बाजार के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों और बड़े शहरों के हाजिर (रिटेल) बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखा गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) और प्रमुख स्थानीय बाजारों के आंकड़ों के अनुसार, आज देश के अलग-अलग शहरों में 24 कैरेट (शुद्ध सोना) और 22 कैरेट (जेवर बनाने वाला सोना) की कीमतें इस प्रकार रहीं:

सोने चांदी के भाव
सोने चांदी के भाव (Etv Bharat)

चांदी की कीमतों में भी हलचल
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव जारी है. आज देश के सर्राफा बाजारों में 1 किलोग्राम चांदी की औसत कीमत 2,23,130 रुपये के स्तर पर पहुंच गई है. औद्योगिक मांग और वैश्विक निवेशकों के रुख के कारण चांदी की कीमतों में भी यह बदलाव देखने को मिल रहा है.

सोने की कीमतों में इस गिरावट के मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं

  1. घरेलू हाजिर मांग में कमी: स्थानीय सराफा बाजारों और ज्वेलर्स की तरफ से सोने की हाजिर मांग काफी सुस्त पड़ गई है. मांग घटने से घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव बना.
  2. वैश्विक संकेत: अंतरराष्ट्रीय बाजार (न्यू यॉर्क) में भी सोना वायदा 0.11% गिरकर 4,118.90 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. वैश्विक स्तर पर आई इस नरमी का सीधा असर भारतीय बाजारों पर भी दिखा.

बाजार जानकारों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, डॉलर की मजबूती और केंद्रीय बैंकों की नीतियों के चलते आने वाले दिनों में कीमती धातुओं की कीमतों में और भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

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