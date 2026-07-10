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सोना खरीदने वालों की चमकी किस्मत! आज अचानक इतना सस्ता हुआ गोल्ड, चेक करें अपने शहर का नया रेट

हैदराबाद: भारतीय सर्राफा और वायदा बाजार में आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. कमजोर घरेलू मांग और वैश्विक बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के कारण आज सोने का भाव टूट गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने के अनुबंधों में आज 630 रुपये यानी 0.43 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे यह 1,44,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, हाजिर बाजार में मांग सुस्त होने की वजह से सोने की कीमतों पर यह दबाव देखा गया है. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार न्यू यॉर्क में भी सोना वायदा 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,118.90 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था.

प्रमुख शहरों में आज का सर्राफा भाव (IBJA और स्थानीय बाजार डेटा)

वायदा बाजार के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों और बड़े शहरों के हाजिर (रिटेल) बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखा गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) और प्रमुख स्थानीय बाजारों के आंकड़ों के अनुसार, आज देश के अलग-अलग शहरों में 24 कैरेट (शुद्ध सोना) और 22 कैरेट (जेवर बनाने वाला सोना) की कीमतें इस प्रकार रहीं: