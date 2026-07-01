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सोना-चांदी धड़ाम! जुलाई के पहले ही दिन कीमतों में गिरावट, चेक करें अपने शहर के ताजा रेट्स

वैश्विक मंदी से घरेलू सर्राफा बाजार धड़ाम; एमसीएक्स और आईबीजेए पर सोना-चांदी टूटे, दिल्ली से चेन्नई तक खुदरा कीमतों में भारी गिरावट.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 4:03 PM IST

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हैदराबाद: जुलाई महीने के पहले ही दिन भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. वैश्विक बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों और निवेशकों की मुनाफावसूली के कारण घरेलू बाजार में कीमती धातुओं के दाम धड़ाम हो गए हैं. शादी-ब्याह के सीजन के बीच आई इस गिरावट से जहां आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है, वहीं निवेशकों में हलचल तेज हो गई है.

एमसीएक्स पर वायदा कीमतों का हाल
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सुबह से ही दोनों कीमती धातुओं में भारी बिकवाली का दबाव देखा गया. सुबह करीब 11:01 बजे अगस्त डिलीवरी वाला सोना 1.08% से ज्यादा टूटकर ₹1,40,998 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई. सितंबर डिलीवरी वाली चांदी 2.24% की बड़ी गिरावट के साथ ₹2,23,451 प्रति किलोग्राम पर आ गई. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और अमेरिकी डॉलर में मजबूती की वजह से घरेलू बाजार पर यह दबाव बना हुआ है.

महानगरों और प्रमुख शहरों में आज के भाव
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय टैक्स और मेकिंग चार्ज की वजह से खुदरा कीमतों में थोड़ा अंतर देखा जा रहा है. देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के साथ चांदी के भाव इस प्रकार हैं.

सोने चांदी के भाव
सोने चांदी के भाव (ETV Bharat)

चांदी की खुदरा कीमतें
सर्राफा बाजारों में आज चांदी की खुदरा कीमत ₹2,24,460 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. हालांकि, गुडरिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार चांदी का अधिकतम भाव ₹2.40 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक भी देखा गया है. औद्योगिक मांग में थोड़ी सुस्ती और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमतों में आई गिरावट का सीधा असर भारतीय बाजारों पर पड़ा है.

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, यदि आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह गिरावट आपके लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकती है. हालांकि, खरीदारी करने से पहले अपने शहर के स्थानीय सर्राफा संघ या विश्वसनीय जौहरी से हॉलमार्क और शुद्धता की जांच अवश्य कर लें.

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