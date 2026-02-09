ETV Bharat / business

रिकॉर्ड तोड़ तेजी! एक ही दिन में सोना ₹2100 और चांदी ₹12,000 महंगी, जानें लेटेस्ट रेट्स

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: बीते सप्ताह शुक्रवार को आई भारी गिरावट के बाद सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिला है. सोमवार को घरेलू वायदा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में मजबूत तेजी दर्ज की गई. सुबह 11.30 बजे के आसपास सोने में 2,100 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि चांदी में लगभग 12,000 रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई. सोना 2,100 रुपये से ज्यादा चढ़ा

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में सुबह 11.30 बजे के करीब 10 ग्राम सोने का भाव 1,57,647 रुपये पर कारोबार करता दिखा. इसमें 2,196 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई. अब तक के कारोबार में सोने ने

न्यूनतम स्तर: 1,55,546 रुपये प्रति 10 ग्राम

उच्चतम स्तर: 1,58,500 रुपये प्रति 10 ग्राम को छुआ है. Silver Price Today: चांदी में करीब 12 हजार रुपये की उछाल

चांदी की कीमतों में भी जोरदार तेजी देखी गई. सुबह 11.30 बजे 1 किलो चांदी का भाव 2,61,677 रुपये दर्ज किया गया. इसमें 11,785 रुपये प्रति किलो की बढ़त आई. चांदी ने अब तक न्यूनतम स्तर 2,58,000 रुपये प्रति किलो उच्चतम स्तर 2,64,885 रुपये प्रति किलो तक का सफर तय किया है. आपके शहर में क्या चल रहा है सोना-चांदी का भाव?