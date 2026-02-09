रिकॉर्ड तोड़ तेजी! एक ही दिन में सोना ₹2100 और चांदी ₹12,000 महंगी, जानें लेटेस्ट रेट्स
सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार को भारी उछाल आया, जिससे सोना ₹1.57 लाख और चांदी ₹2.61 लाख प्रति किलो के पार पहुंच गई.
Published : February 9, 2026 at 12:35 PM IST
हैदराबाद: बीते सप्ताह शुक्रवार को आई भारी गिरावट के बाद सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिला है. सोमवार को घरेलू वायदा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में मजबूत तेजी दर्ज की गई. सुबह 11.30 बजे के आसपास सोने में 2,100 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि चांदी में लगभग 12,000 रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई.
सोना 2,100 रुपये से ज्यादा चढ़ा
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में सुबह 11.30 बजे के करीब 10 ग्राम सोने का भाव 1,57,647 रुपये पर कारोबार करता दिखा. इसमें 2,196 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई.
- अब तक के कारोबार में सोने ने
- न्यूनतम स्तर: 1,55,546 रुपये प्रति 10 ग्राम
- उच्चतम स्तर: 1,58,500 रुपये प्रति 10 ग्राम को छुआ है.
Silver Price Today: चांदी में करीब 12 हजार रुपये की उछाल
चांदी की कीमतों में भी जोरदार तेजी देखी गई. सुबह 11.30 बजे 1 किलो चांदी का भाव 2,61,677 रुपये दर्ज किया गया. इसमें 11,785 रुपये प्रति किलो की बढ़त आई. चांदी ने अब तक न्यूनतम स्तर 2,58,000 रुपये प्रति किलो उच्चतम स्तर 2,64,885 रुपये प्रति किलो तक का सफर तय किया है.
आपके शहर में क्या चल रहा है सोना-चांदी का भाव?
|शहर
|सोना (₹/10 ग्राम)
|चांदी (₹/किलो)
|पटना
|1,57,070
|2,61,740
|जयपुर
|1,57,130
|2,61,840
|कानपुर
|1,57,260
|2,62,280
|लखनऊ
|1,57,260
|2,62,280
|भोपाल
|1,57,380
|2,62,490
|इंदौर
|1,57,380
|2,62,490
|चंडीगढ़
|1,57,150
|2,61,880
|रायपुर
|1,57,150
|2,35,320
पटना में सबसे सस्ता सोना, भोपाल-इंदौर में सबसे महंगा
तालिका के अनुसार, पटना में सोना सबसे सस्ता चल रहा है, जहां 10 ग्राम सोने का भाव 1,57,070 रुपये है. वहीं भोपाल और इंदौर में सोना सबसे महंगा है, जहां इसका भाव 1,57,380 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया.
चांदी की बात करें तो पटना में चांदी सबसे सस्ती है, जहां 1 किलो चांदी 2,61,740 रुपये में मिल रही है. जबकि भोपाल और इंदौर में चांदी का भाव सबसे ज्यादा 2,62,490 रुपये प्रति किलो है.
पिछले हफ्ते क्यों टूटी थीं कीमतें?
पिछले सप्ताह सोना और चांदी दोनों में तेज गिरावट देखी गई थी. इसकी वजह मुनाफावसूली, अमेरिकी डॉलर में मजबूती और वास्तविक यील्ड्स में बढ़ोतरी रही, जिससे सुरक्षित निवेश के रूप में कीमती धातुओं की चमक कुछ फीकी पड़ी. कुल मिलाकर, अल्पकाल में राजनीतिक घटनाक्रम और अमेरिकी मैक्रो डेटा की दिशा सोना-चांदी की चाल तय करने में अहम भूमिका निभाते रहेंगे.
आप MCX India की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कमोडिटी कीमतों की जांच कर सकते हैं या सटीक खुदरा दरों के लिए India Bullion and Jewellers Association (IBJA) के अपडेट्स देख सकते हैं.
