आसमान पर पहुंचे सोने-चांदी के दाम, एक ही दिन में ₹10,000 महंगी हुई चांदी, सोना ₹1.58 लाख के पार
आज चांदी ₹10,000 उछलकर ₹3,33,549 प्रति किलो और सोना ₹2,162 बढ़कर ₹1,58,503 पर पहुंचा.
Published : January 23, 2026 at 12:52 PM IST|
Updated : January 23, 2026 at 12:59 PM IST
नई दिल्ली: बीते कुछ दिनों की तेज बढ़त के बाद सर्राफा बाजार में कल सोना और चांदी की कीमतों में तेज़ गिरावट दर्ज की गई थी. हालांकि आज बाजार खुलते ही दोनों कीमती धातुओं में एक बार फिर मजबूती देखने को मिली है. कमोडिटी मार्केट में आज चांदी की कीमत में जोरदार उछाल आया, जबकि सोने के भाव में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई.
चांदी की कीमत में बड़ी छलांग
आज कारोबार की शुरुआत के साथ ही चांदी की कीमत में करीब 10 हजार रुपये प्रति किलो तक की तेजी देखने को मिली. सुबह लगभग 10 बजे 1 किलो चांदी का भाव 3,33,549 रुपये के आसपास रहा, जिसमें 6,260 रुपये प्रति किलो की बढ़त दर्ज की गई. बाजार के आंकड़ों के अनुसार चांदी अब तक 3,32,000 रुपये प्रति किलो का न्यूनतम स्तर और 3,39,927 रुपये प्रति किलो का उच्चतम स्तर छू चुकी है.
शहरों के हिसाब से देखें तो रायपुर में आज चांदी सबसे सस्ती बिक रही है, जहां 1 किलो चांदी का दाम 3,34,860 रुपये है. वहीं पटना में चांदी सबसे महंगी है, जहां इसकी कीमत 3,35,840 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई है. भोपाल और इंदौर में चांदी का भाव 3,35,550 रुपये प्रति किलो पर बना हुआ है.
सोने के दाम में भी तेजी
सोने की कीमतों में भी आज मजबूती देखने को मिली है. सुबह करीब 9:50 बजे सोने के भाव में 2,162 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई और इसका भाव 1,58,503 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. बाजार में सोने ने अब तक 1,57,500 रुपये प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर और 1,59,226 रुपये प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर बनाया है.
शहरों में सोने के ताज़ा रेट
आज शहरों के अनुसार सोने के दामों में हल्का अंतर देखने को मिला. रायपुर में 10 ग्राम सोने का भाव सबसे कम 1,58,460 रुपये रहा. जयपुर में यह 1,58,530 रुपये और चंडीगढ़ में 1,58,550 रुपये दर्ज किया गया. पटना में सोने की कीमत 1,58,670 रुपये रही. वहीं भोपाल और इंदौर में सोना सबसे महंगा बिक रहा है, जहां 10 ग्राम का भाव 1,58,720 रुपये है.
निवेशकों की नजर बाजार पर
सोना और चांदी दोनों ही सुरक्षित निवेश के विकल्प माने जाते हैं. अंतरराष्ट्रीय संकेतों, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का असर इनके दामों पर साफ दिखाई दे रहा है. ऐसे में निवेशकों और खरीदारों के लिए यह जरूरी है कि वे बाजार की चाल पर नजर बनाए रखें और सोच-समझकर खरीदारी या निवेश का फैसला लें.
