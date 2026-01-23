ETV Bharat / business

आसमान पर पहुंचे सोने-चांदी के दाम, एक ही दिन में ₹10,000 महंगी हुई चांदी, सोना ₹1.58 लाख के पार

नई दिल्ली: बीते कुछ दिनों की तेज बढ़त के बाद सर्राफा बाजार में कल सोना और चांदी की कीमतों में तेज़ गिरावट दर्ज की गई थी. हालांकि आज बाजार खुलते ही दोनों कीमती धातुओं में एक बार फिर मजबूती देखने को मिली है. कमोडिटी मार्केट में आज चांदी की कीमत में जोरदार उछाल आया, जबकि सोने के भाव में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई.

चांदी की कीमत में बड़ी छलांग

आज कारोबार की शुरुआत के साथ ही चांदी की कीमत में करीब 10 हजार रुपये प्रति किलो तक की तेजी देखने को मिली. सुबह लगभग 10 बजे 1 किलो चांदी का भाव 3,33,549 रुपये के आसपास रहा, जिसमें 6,260 रुपये प्रति किलो की बढ़त दर्ज की गई. बाजार के आंकड़ों के अनुसार चांदी अब तक 3,32,000 रुपये प्रति किलो का न्यूनतम स्तर और 3,39,927 रुपये प्रति किलो का उच्चतम स्तर छू चुकी है.

शहरों के हिसाब से देखें तो रायपुर में आज चांदी सबसे सस्ती बिक रही है, जहां 1 किलो चांदी का दाम 3,34,860 रुपये है. वहीं पटना में चांदी सबसे महंगी है, जहां इसकी कीमत 3,35,840 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई है. भोपाल और इंदौर में चांदी का भाव 3,35,550 रुपये प्रति किलो पर बना हुआ है.

सोने के दाम में भी तेजी

सोने की कीमतों में भी आज मजबूती देखने को मिली है. सुबह करीब 9:50 बजे सोने के भाव में 2,162 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई और इसका भाव 1,58,503 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. बाजार में सोने ने अब तक 1,57,500 रुपये प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर और 1,59,226 रुपये प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर बनाया है.