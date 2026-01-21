ETV Bharat / business

सोना-चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! ₹1.54 लाख के पार पहुंचा Gold, ₹3.25 लाख Silver, जानें आज के भाव

हैदराबाद: बुधवार, 21 जनवरी की सुबह घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोना करीब 2.70 प्रतिशत की छलांग के साथ नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. वहीं चांदी की कीमतों में भी मजबूती दर्ज की गई. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव, डॉलर में कमजोरी और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग इस तेजी के प्रमुख कारण हैं.

सुबह करीब साढ़े नौ बजे एमसीएक्स पर फरवरी डिलीवरी वाला सोना 1,54,628 रुपये प्रति 10 ग्राम के अब तक के उच्चतम स्तर पर कारोबार करता दिखा. इसी तरह मार्च वायदा चांदी 0.51 प्रतिशत की बढ़त के साथ 3,25,326 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई.

अमेरिका-यूरोप तनाव से बढ़ी चिंता

वैश्विक स्तर पर निवेशकों की चिंता अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच गहराते व्यापारिक विवाद को लेकर बढ़ गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूरोपीय संसद जुलाई में हुए एक अमेरिकी व्यापार समझौते को मंजूरी देने की प्रक्रिया को रोक सकती है. इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयानों ने भी भू-राजनीतिक अनिश्चितता को बढ़ाया है.

टैरिफ की घोषणा से बाजार में हलचल

अमेरिका ने 1 फरवरी से आठ यूरोपीय देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है. साथ ही यह संकेत भी दिया गया है कि जून 2026 से यह टैरिफ बढ़कर 25 प्रतिशत हो सकता है. इसके जवाब में यूरोपीय देश एक विशेष व्यापार सुरक्षा व्यवस्था ‘एंटी-कोर्शन इंस्ट्रूमेंट’ को लागू करने पर विचार कर रहे हैं. इन घटनाक्रमों ने वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ा दी है.