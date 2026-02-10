औंधे मुंह गिरी चांदी, सोने के भाव भी हुए नरम; चेक करें आज के रेट
MCX पर मार्च डिलीवरी वाली चांदी की कीमत 5,422 रुपये या 2.06 प्रतिशत गिरकर 2,57,198 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई.
Published : February 10, 2026 at 3:17 PM IST
नयी दिल्ली: वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख और कारोबारियों की मुनाफावसूली के चलते मंगलवार को वायदा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. निवेशकों ने हालिया तेजी के बाद मुनाफा निकालना बेहतर समझा, जिससे कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ गया.
चांदी में दो प्रतिशत से अधिक की गिरावट
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मार्च डिलीवरी वाली चांदी की कीमत 5,422 रुपये या 2.06 प्रतिशत गिरकर 2,57,198 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई. इससे पहले सोमवार को चांदी 2,62,620 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. कारोबारियों के अनुसार, हाल के दिनों में आई तेज बढ़त के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिससे चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली.
सोने के वायदा भाव भी दबाव में
सोने के वायदा बाजार में भी बिकवाली का असर दिखा. MCX पर अप्रैल डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध का भाव 677 रुपये या 0.43 प्रतिशत घटकर 1,57,389 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. पिछले कारोबारी सत्र में सोने का बंद भाव 1,58,066 रुपये प्रति 10 ग्राम था. विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू बाजार में ऊंचे स्तरों पर सोने की कीमतें टिक नहीं पा रही हैं.
डॉलर की मजबूती से बाजार धारणा कमजोर
कारोबारियों ने बताया कि अमेरिकी डॉलर में मजबूती ने भी सोने-चांदी की कीमतों पर नकारात्मक असर डाला. डॉलर के मजबूत होने से अन्य मुद्राओं में निवेश करने वालों के लिए कीमती धातुएं महंगी हो जाती हैं, जिससे मांग पर असर पड़ता है.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी नरमी
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमती धातुओं में कमजोरी देखने को मिली. कॉमेक्स पर मार्च डिलीवरी वाली चांदी 1.20 प्रतिशत गिरकर 81.25 डॉलर प्रति औंस पर आ गई. पिछले सत्र में यह 82.23 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई थी. इसी तरह, कॉमेक्स पर अप्रैल डिलीवरी वाला सोना 24.19 डॉलर या 0.48 प्रतिशत टूटकर 5,055.21 डॉलर प्रति औंस रह गया. सोमवार को इसका बंद भाव 5,079.40 डॉलर प्रति औंस था.
इंडसइंड सिक्योरिटीज के वरिष्ठ अनुसंधान विश्लेषक जिगर त्रिवेदी के अनुसार, हालिया तेजी के बाद कारोबारियों की मुनाफावसूली से चांदी की कीमत 82 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गई. उन्होंने कहा कि हाल के हफ्तों में भारी उतार-चढ़ाव के चलते कीमती धातुओं के बाजार में अस्थिरता बनी हुई है.
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी की कीमतों की दिशा वैश्विक आर्थिक संकेतों, डॉलर की चाल और निवेशकों की रणनीति पर निर्भर करेगी. फिलहाल ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली का दबाव बने रहने की संभावना जताई जा रही है.
