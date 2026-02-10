ETV Bharat / business

औंधे मुंह गिरी चांदी, सोने के भाव भी हुए नरम; चेक करें आज के रेट

नयी दिल्ली: वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख और कारोबारियों की मुनाफावसूली के चलते मंगलवार को वायदा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. निवेशकों ने हालिया तेजी के बाद मुनाफा निकालना बेहतर समझा, जिससे कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ गया.

चांदी में दो प्रतिशत से अधिक की गिरावट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मार्च डिलीवरी वाली चांदी की कीमत 5,422 रुपये या 2.06 प्रतिशत गिरकर 2,57,198 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई. इससे पहले सोमवार को चांदी 2,62,620 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. कारोबारियों के अनुसार, हाल के दिनों में आई तेज बढ़त के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिससे चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली.

सोने के वायदा भाव भी दबाव में

सोने के वायदा बाजार में भी बिकवाली का असर दिखा. MCX पर अप्रैल डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध का भाव 677 रुपये या 0.43 प्रतिशत घटकर 1,57,389 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. पिछले कारोबारी सत्र में सोने का बंद भाव 1,58,066 रुपये प्रति 10 ग्राम था. विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू बाजार में ऊंचे स्तरों पर सोने की कीमतें टिक नहीं पा रही हैं.

डॉलर की मजबूती से बाजार धारणा कमजोर

कारोबारियों ने बताया कि अमेरिकी डॉलर में मजबूती ने भी सोने-चांदी की कीमतों पर नकारात्मक असर डाला. डॉलर के मजबूत होने से अन्य मुद्राओं में निवेश करने वालों के लिए कीमती धातुएं महंगी हो जाती हैं, जिससे मांग पर असर पड़ता है.