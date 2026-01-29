सोना-चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, चांदी पहली बार ₹4 लाख के पार, सोना भी ₹1.8 लाख के ऐतिहासिक शिखर पर

सोना-चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, चांदी पहली बार ₹4 लाख के पार, सोना भी ₹1.8 लाख के ऐतिहासिक शिखर पर
भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 29 जनवरी को सोना और चांदी की कीमतों ने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं.
Published : January 29, 2026 at 11:19 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार के इतिहास में 29 जनवरी का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है. वैश्विक अस्थिरता और निवेशकों की भारी लिवाली के चलते आज सोने और चांदी की कीमतों ने सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. वायदा बाजार में चांदी की कीमत पहली बार 4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गई है, जबकि सोने ने भी 1.8 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का नया ऑल-टाइम हाई छुआ है.
एमसीएक्स (MCX) पर चांदी का तांडव
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी के मार्च कॉन्ट्रैक्ट में जबरदस्त तेजी देखी गई. भाव 22,090 रुपये या लगभग 5.73 प्रतिशत की छलांग लगाकर 4,07,456 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. विशेषज्ञों का मानना है कि चांदी की औद्योगिक मांग में आई अचानक तेजी ने इसे सोने के मुकाबले अधिक आकर्षक बना दिया है.
सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़त
सोने ने भी आज निवेशकों को मालामाल कर दिया. एमसीएक्स पर फरवरी वायदा सोना 14,586 रुपये की बढ़त के साथ 1,80,501 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी स्थिति ऐसी ही है, जहाँ कॉमेक्स (COMEX) पर सोना पहली बार 5,600 डॉलर प्रति औंस के पार निकल गया है.
कीमतों में आग लगने के मुख्य कारण
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, इस ऐतिहासिक तेजी के पीछे तीन बड़े कारण हैं
- भू-राजनीतिक तनाव: दुनिया भर में बढ़ते युद्ध के खतरों और आर्थिक अनिश्चितता के कारण निवेशक 'सेफ-हेवन' के तौर पर सोने-चांदी को प्राथमिकता दे रहे हैं.
- कमजोर डॉलर: अमेरिकी डॉलर में आई गिरावट ने कीमती धातुओं को वैश्विक स्तर पर सस्ता और सुलभ बना दिया है.
- सेंट्रल बैंकों की सक्रियता: दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी मुद्राओं को मजबूती देने के लिए लगातार सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं.
सालाना रिटर्न का विश्लेषण
इस वर्ष अब तक चांदी की कीमतों में 60% से अधिक की अविश्वसनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि सोना लगभग 27% महंगा हुआ है. याद रहे कि 2025 में भी सोने ने 64% का शानदार रिटर्न दिया था. मौजूदा स्थिति को देखते हुए जानकारों का कहना है कि सुरक्षित निवेश की मांग अभी और बढ़ सकती है.
यह भी पढ़ें- भारत-EU डील से अमेरिका को लगी मिर्ची, अमेरिकी ट्रेड चीफ बोले- यूरोप ने हमें बेहद निराश किया