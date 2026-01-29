ETV Bharat / business

सोना-चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, चांदी पहली बार ₹4 लाख के पार, सोना भी ₹1.8 लाख के ऐतिहासिक शिखर पर

नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार के इतिहास में 29 जनवरी का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है. वैश्विक अस्थिरता और निवेशकों की भारी लिवाली के चलते आज सोने और चांदी की कीमतों ने सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. वायदा बाजार में चांदी की कीमत पहली बार 4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गई है, जबकि सोने ने भी 1.8 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का नया ऑल-टाइम हाई छुआ है.

एमसीएक्स (MCX) पर चांदी का तांडव

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी के मार्च कॉन्ट्रैक्ट में जबरदस्त तेजी देखी गई. भाव 22,090 रुपये या लगभग 5.73 प्रतिशत की छलांग लगाकर 4,07,456 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. विशेषज्ञों का मानना है कि चांदी की औद्योगिक मांग में आई अचानक तेजी ने इसे सोने के मुकाबले अधिक आकर्षक बना दिया है.

सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़त

सोने ने भी आज निवेशकों को मालामाल कर दिया. एमसीएक्स पर फरवरी वायदा सोना 14,586 रुपये की बढ़त के साथ 1,80,501 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी स्थिति ऐसी ही है, जहाँ कॉमेक्स (COMEX) पर सोना पहली बार 5,600 डॉलर प्रति औंस के पार निकल गया है.