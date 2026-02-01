ETV Bharat / business

सोने-चांदी की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट, एक ही दिन में सोना ₹13,468 और चांदी ₹26,273 सस्ता, जानें नए रेट्स

नई दिल्ली: केंद्रीय बजट से पहले निवेशकों की सतर्कता और मुनाफावसूली के चलते सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है. रविवार को फ्यूचर्स कारोबार में दोनों कीमती धातुएं 9 प्रतिशत तक टूट गईं और अपने लोअर सर्किट स्तर तक पहुंच गईं. हाल के दिनों में रिकॉर्ड तेजी के बाद आई इस गिरावट ने बाजार का रुख पूरी तरह बदल दिया है.

सोना हुआ सस्ता, लोअर सर्किट तक फिसला

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल डिलीवरी वाले सोने के फ्यूचर्स में रविवार को तेज बिकवाली देखी गई. सोना 13,711 रुपये यानी करीब 9 प्रतिशत टूटकर 1,38,634 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. कारोबार के दौरान सोना अपने लोअर सर्किट स्तर तक पहुंच गया.

इससे पहले शुक्रवार को भी सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई थी. पिछले सत्र में सोना 31,617 रुपये या 17.2 प्रतिशत गिरकर 1,52,345 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. उल्लेखनीय है कि गुरुवार को ही सोने ने 1,93,096 रुपये प्रति 10 ग्राम का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छुआ था. इसके बाद से ही बाजार में करेक्शन का दौर शुरू हो गया.

चांदी के दाम में भी जबरदस्त गिरावट

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी भारी कमजोरी देखने को मिली. MCX पर मार्च डिलीवरी वाली चांदी 26,273 रुपये या करीब 9 प्रतिशत गिरकर 2,65,652 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. यह भी चांदी का लोअर सर्किट स्तर रहा.

शुक्रवार को चांदी में इससे भी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई थी. उस दिन चांदी 1,07,968 रुपये यानी करीब 27 प्रतिशत टूटकर 2,91,925 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. गुरुवार को चांदी ने 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम का रिकॉर्ड उच्च स्तर बनाया था.