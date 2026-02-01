ETV Bharat / business

सोने-चांदी की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट, एक ही दिन में सोना ₹13,468 और चांदी ₹26,273 सस्ता, जानें नए रेट्स

1 फरवरी 2026 बजट के दिन सोना ₹13,468 और चांदी ₹26,273 सस्ती होकर धड़ाम हुई. भारी गिरावट से खरीदारों की चांदी, बाजार में मची हलचल

सांकेतिक फोटो (कैनवा)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 10:45 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: केंद्रीय बजट से पहले निवेशकों की सतर्कता और मुनाफावसूली के चलते सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है. रविवार को फ्यूचर्स कारोबार में दोनों कीमती धातुएं 9 प्रतिशत तक टूट गईं और अपने लोअर सर्किट स्तर तक पहुंच गईं. हाल के दिनों में रिकॉर्ड तेजी के बाद आई इस गिरावट ने बाजार का रुख पूरी तरह बदल दिया है.

सोना हुआ सस्ता, लोअर सर्किट तक फिसला
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल डिलीवरी वाले सोने के फ्यूचर्स में रविवार को तेज बिकवाली देखी गई. सोना 13,711 रुपये यानी करीब 9 प्रतिशत टूटकर 1,38,634 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. कारोबार के दौरान सोना अपने लोअर सर्किट स्तर तक पहुंच गया.

इससे पहले शुक्रवार को भी सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई थी. पिछले सत्र में सोना 31,617 रुपये या 17.2 प्रतिशत गिरकर 1,52,345 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. उल्लेखनीय है कि गुरुवार को ही सोने ने 1,93,096 रुपये प्रति 10 ग्राम का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छुआ था. इसके बाद से ही बाजार में करेक्शन का दौर शुरू हो गया.

चांदी के दाम में भी जबरदस्त गिरावट
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी भारी कमजोरी देखने को मिली. MCX पर मार्च डिलीवरी वाली चांदी 26,273 रुपये या करीब 9 प्रतिशत गिरकर 2,65,652 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. यह भी चांदी का लोअर सर्किट स्तर रहा.

शुक्रवार को चांदी में इससे भी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई थी. उस दिन चांदी 1,07,968 रुपये यानी करीब 27 प्रतिशत टूटकर 2,91,925 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. गुरुवार को चांदी ने 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम का रिकॉर्ड उच्च स्तर बनाया था.

क्यों आई इतनी बड़ी गिरावट
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, सोना और चांदी में आई यह तेज गिरावट ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली की वजह से हुई है. पिछले कुछ समय में कीमतें तेजी से बढ़ी थीं, ऐसे में निवेशकों ने मुनाफा निकालना बेहतर समझा. इसके अलावा, बजट से पहले अनिश्चितता और वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव ने भी कीमतों पर दबाव डाला.

बजट से पहले निवेशक सतर्क
आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी. बजट से पहले निवेशक बड़े दांव लगाने से बचते नजर आ रहे हैं. यही वजह है कि सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने और चांदी में भी बिकवाली देखी जा रही है.

वैश्विक बाजार बंद, घरेलू फैक्टर्स हावी
रविवार को अंतरराष्ट्रीय फ्यूचर्स बाजार अवकाश के कारण बंद रहे. ऐसे में घरेलू बाजार में उतार-चढ़ाव पूरी तरह स्थानीय कारणों और निवेशकों की धारणा पर निर्भर रहा.

आगे क्या करें निवेशक
बाजार जानकारों का मानना है कि रिकॉर्ड तेजी के बाद इस तरह की गिरावट स्वाभाविक है. हालांकि, बजट के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि सोना-चांदी में स्थिरता आती है या उतार-चढ़ाव का दौर आगे भी जारी रहेगा. निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहने और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचने की सलाह दी जा रही है.

