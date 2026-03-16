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सोने-चांदी में जबरदस्त गिरावट; औंधे मुंह गिरे दाम, ₹2.54 लाख के पार से फिसली चांदी, जानें क्या है आज का भाव

हैदराबाद: भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 16 मार्च 2026 को हलचल तेज रही. पिछले सप्ताह से शुरू हुई गिरावट का सिलसिला नए कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भी जारी रहा. सोने और चांदी की कीमतों में आई इस 'जबरदस्त क्रैश' ने खरीदारों के चेहरे पर खुशी ला दी है, जबकि निवेशकों में हलचल मची हुई है.

एमसीएक्स (MCX) पर हाहाकार

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सुबह से ही बिकवाली का दबाव देखा गया. सुबह 10:30 बजे के करीब, 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) ₹1,766 की भारी गिरावट के साथ ₹1,56,700 के स्तर पर कारोबार करता दिखा. दिन के शुरुआती सत्र में सोने ने ₹1,58,400 का ऊपरी स्तर छुआ था, लेकिन मुनाफावसूली के चलते यह ₹1,56,655 के निचले स्तर तक भी जा गिरा.

वहीं, औद्योगिक मांग में कमी और वैश्विक संकेतों के कारण चांदी में ₹4,470 प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई, जिससे इसकी कीमत ₹2,54,965 पर आ गई. चांदी का आज का निचला स्तर ₹2,54,367 रहा.

प्रमुख शहरों का हाल: कहाँ सस्ता, कहां महंगा?

देश के विभिन्न शहरों में स्थानीय करों और मांग के आधार पर कीमतों में अंतर देखा गया. आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश का इंदौर आज सोना खरीदने के लिए सबसे किफायती शहर रहा, जहाँ 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,56,240 दर्ज किया गया. वहीं, चांदी की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना में चांदी सबसे सस्ती (₹2,54,320) रही.