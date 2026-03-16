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सोने-चांदी में जबरदस्त गिरावट; औंधे मुंह गिरे दाम, ₹2.54 लाख के पार से फिसली चांदी, जानें क्या है आज का भाव

हफ्ते के पहले ही दिन धड़ाम हुआ बाजार; ₹1.56 लाख पर आया गोल्ड, तो चांदी भी ₹2.54 लाख के पार से फिसली.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 16, 2026 at 12:06 PM IST

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हैदराबाद: भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 16 मार्च 2026 को हलचल तेज रही. पिछले सप्ताह से शुरू हुई गिरावट का सिलसिला नए कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भी जारी रहा. सोने और चांदी की कीमतों में आई इस 'जबरदस्त क्रैश' ने खरीदारों के चेहरे पर खुशी ला दी है, जबकि निवेशकों में हलचल मची हुई है.

एमसीएक्स (MCX) पर हाहाकार
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सुबह से ही बिकवाली का दबाव देखा गया. सुबह 10:30 बजे के करीब, 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) ₹1,766 की भारी गिरावट के साथ ₹1,56,700 के स्तर पर कारोबार करता दिखा. दिन के शुरुआती सत्र में सोने ने ₹1,58,400 का ऊपरी स्तर छुआ था, लेकिन मुनाफावसूली के चलते यह ₹1,56,655 के निचले स्तर तक भी जा गिरा.

वहीं, औद्योगिक मांग में कमी और वैश्विक संकेतों के कारण चांदी में ₹4,470 प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई, जिससे इसकी कीमत ₹2,54,965 पर आ गई. चांदी का आज का निचला स्तर ₹2,54,367 रहा.

प्रमुख शहरों का हाल: कहाँ सस्ता, कहां महंगा?
देश के विभिन्न शहरों में स्थानीय करों और मांग के आधार पर कीमतों में अंतर देखा गया. आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश का इंदौर आज सोना खरीदने के लिए सबसे किफायती शहर रहा, जहाँ 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,56,240 दर्ज किया गया. वहीं, चांदी की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना में चांदी सबसे सस्ती (₹2,54,320) रही.

दूसरी ओर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सोना और चांदी दोनों सबसे महंगे बिक रहे हैं. भोपाल में सोने का भाव ₹1,57,240 और चांदी ₹2,54,980 प्रति किलो पर बनी हुई है. उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर में सोने की कीमतें लगभग स्थिर रहीं, जहाँ 24 कैरेट सोना ₹1,57,120 के भाव पर मिल रहा है.

कैरेट के अनुसार कीमतें (औसत)
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, गहने बनाने के लिए उपयोग होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत आज औसतन ₹1,43,220 से ₹1,44,136 के बीच रही. वहीं, 18 कैरेट सोने का भाव ₹1,17,180 से ₹1,17,930 के दायरे में सिमट गया है.

गिरावट के पीछे के मुख्य कारण

  • डॉलर की मजबूती: अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में मजबूती आने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ा है.
  • मुनाफावसूली: जनवरी और फरवरी 2026 में सोने के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद, निवेशक अब बड़े पैमाने पर अपना मुनाफा निकाल रहे हैं.
  • ब्याज दरों का डर: अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम होने से सोने की चमक फीकी पड़ी है.

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