सोने-चांदी की कीमतों में बंपर गिरावट, एक झटके में चांदी ₹1.28 लाख और सोना ₹33,000 हुआ सस्ता, देखें आज के ताजा भाव

ट्रंप द्वारा केविन वॉर्श को फेड प्रमुख चुनने के बाद रिकॉर्ड बना रहे सोने-चांदी के दामों में 24 घंटे में भारी गिरावट आई.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 31, 2026 at 12:44 PM IST

Updated : January 31, 2026 at 1:10 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: कीमती धातुओं के बाजार में शुक्रवार को जबरदस्त भूचाल देखने को मिला. रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सोना और चांदी दोनों की कीमतों में एक ही दिन में भारी गिरावट दर्ज की गई. जहां चांदी की कीमत एक लाख रुपये प्रति किलो से ज्यादा टूट गई, वहीं सोना भी 10 ग्राम पर 33 हजार रुपये से अधिक सस्ता हो गया.

चांदी का बुलबुला फूटा, एक दिन में ₹1 लाख से ज्यादा गिरावट
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी ने गुरुवार को तेज उछाल के साथ इतिहास में पहली बार 4 लाख रुपये प्रति किलो का स्तर पार किया था. गुरुवार को चांदी 4,20,048 रुपये प्रति किलो के उच्चतम स्तर तक पहुंची, लेकिन शुक्रवार को वायदा कारोबार में जोरदार गिरावट देखने को मिली.

5 मार्च एक्सपायरी वाली चांदी का भाव गिरकर 2,91,922 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ. इस तरह चांदी एक ही दिन में 1,07,971 रुपये प्रति किलो टूट गई.

हाई लेवल से ₹1.28 लाख तक फिसली चांदी
अगर चांदी के उच्चतम स्तर की बात करें, तो अपने रिकॉर्ड हाई से यह महज एक दिन में 1,28,126 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई. तेज तेजी के बाद आई इस गिरावट ने निवेशकों को हैरान कर दिया.

सोने में भी बड़ी गिरावट, ₹33 हजार से ज्यादा सस्ता
चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी तेज गिरावट दर्ज की गई. MCX पर 2 अप्रैल एक्सपायरी वाला 24 कैरेट सोना गुरुवार को 1,83,962 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. शुक्रवार को कारोबार खत्म होने तक यह गिरकर 1,50,849 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. यानी सोना एक ही दिन में 33,113 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया.

लाइफटाइम हाई से ₹42 हजार टूटा सोना
गुरुवार को ही सोने ने 1,93,096 रुपये प्रति 10 ग्राम का अपना ऑल टाइम हाई बनाया था. इसके बाद आई तेज गिरावट के चलते सोना अपने उच्चतम स्तर से 42,247 रुपये प्रति 10 ग्राम टूट गया.

अचानक क्यों गिरे सोना-चांदी के दाम?
विशेषज्ञों के मुताबिक इस बड़ी गिरावट के पीछे कई अहम कारण हैं—

रिकॉर्ड तेजी के बाद मुनाफावसूली
30 जनवरी को ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने जमकर मुनाफा वसूला. इससे बाजार पर दबाव बढ़ा और कीमतों में तेज गिरावट आई.

केविन वॉर्श के फेड रिजर्व के अगले चीफ
अमेरिका में फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन के रूप में केविन वार्श के नामांकन के बाद सख्त मौद्रिक नीति की उम्मीद बढ़ी. इससे डॉलर मजबूत हुआ और सोना-चांदी कमजोर पड़े. ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में केविन वॉर्श की तारीफ करते हुए उन्हें ग्रेट बताया और कहा कि वह निवेशकों को कभी निराश नहीं करेंगे. केविन वॉर्श पहले फेड रिजर्व के गवर्नर रह चुके हैं. उन्हें महंगाई के खिलाफ सख्त रुख अपनाने वाला माना जाता है.

केविन वॉर्श के फेड रिजर्व का अगला चीफ बनने की खबर आते ही डॉलर इंडेक्स मजबूत होने लगा. इसके बाद निवेशकों ने कीमती धातुओं से पैसा निकालकर शेयर बाजारों और डॉलर में लगाना शुरू कर दिया. बस बुलियन मार्केट के बुलबुले की हवा निकलनी शुरू हो गई.

चांदी में ज्यादा उतार-चढ़ाव
विशेषज्ञों का कहना है कि चांदी में सोने की तुलना में उतार-चढ़ाव ज्यादा होता है. रिकॉर्ड तेजी के बाद चांदी में मुनाफावसूली भी ज्यादा देखने को मिली.

सामान्य बाजार सुधार
तेज उछाल के बाद ऐसी गिरावट को बाजार का सामान्य सुधार माना जाता है.विशेषज्ञों के अनुसार यह असामान्य नहीं है.

गोल्ड-सिल्वर रेश्यो ने बढ़ाई चिंता
व्हाइटओक कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार, गोल्ड-सिल्वर रेश्यो घटकर 46:1 पर आ गया है, जबकि पिछले 10 वर्षों का औसत 80:1 रहा है. इतिहास बताता है कि जब यह रेश्यो 50 से नीचे आता है, तो चांदी में सोने के मुकाबले तेज गिरावट देखने को मिलती है.

आगे क्या?
विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में सोना-चांदी में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. निवेशकों को जल्दबाजी से बचने और बाजार की दिशा स्पष्ट होने तक सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.

