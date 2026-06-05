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Gold-Silver Price Today: आज घरेलू बाजार में सोने के दाम गिरे या उछले? देखें 22K और 24K की ताजा लिस्ट

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हैदराबाद: वैश्विक बाजारों में आए उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, आज भारतीय बाजारों में चांदी की कीमत ₹2,61,010 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है. वहीं, अलग-अलग राज्यों में टैक्स और स्थानीय मांग के कारण सोने के दामों में मामूली अंतर देखा जा रहा है. प्रमुख शहरों में सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)

IBJA की आधिकारिक वेबसाइट के बेंचमार्क डेटा के अनुसार, देश के बड़े महानगरों में आज 24 कैरेट (शुद्ध सोना) और 22 कैरेट (जेवर बनाने वाला सोना) की रिटेल कीमतें इस प्रकार हैं: सोने चांदी के भाव (sources- इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन) दिल्ली: देश की राजधानी में आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,57,980 और 22 कैरेट का भाव ₹1,44,815 प्रति 10 ग्राम चल रहा है. मुंबई: आर्थिक राजधानी मुंबई में आज 24 कैरेट सोना ₹1,58,030 पर बिक रहा है. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,44,861 बनी हुई है. कोलकाता: कोलकाता के सर्राफा बाजार में आज शुद्ध सोना ₹1,57,820 और जेवर वाला सोना ₹1,44,668 के स्तर पर है.