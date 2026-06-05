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Gold-Silver Price Today: आज घरेलू बाजार में सोने के दाम गिरे या उछले? देखें 22K और 24K की ताजा लिस्ट

5 जून 2026: IBJA के अनुसार आज चांदी ₹2,61,010 प्रति किलो रही, जबकि महानगरों में 24K सोना करीब ₹1,58,000 प्रति 10 ग्राम पर बिका.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 5, 2026 at 2:52 PM IST

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हैदराबाद: वैश्विक बाजारों में आए उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, आज भारतीय बाजारों में चांदी की कीमत ₹2,61,010 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है. वहीं, अलग-अलग राज्यों में टैक्स और स्थानीय मांग के कारण सोने के दामों में मामूली अंतर देखा जा रहा है.

प्रमुख शहरों में सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)
IBJA की आधिकारिक वेबसाइट के बेंचमार्क डेटा के अनुसार, देश के बड़े महानगरों में आज 24 कैरेट (शुद्ध सोना) और 22 कैरेट (जेवर बनाने वाला सोना) की रिटेल कीमतें इस प्रकार हैं:

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सोने चांदी के भाव (sources- इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन)

दिल्ली: देश की राजधानी में आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,57,980 और 22 कैरेट का भाव ₹1,44,815 प्रति 10 ग्राम चल रहा है.

मुंबई: आर्थिक राजधानी मुंबई में आज 24 कैरेट सोना ₹1,58,030 पर बिक रहा है. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,44,861 बनी हुई है.

कोलकाता: कोलकाता के सर्राफा बाजार में आज शुद्ध सोना ₹1,57,820 और जेवर वाला सोना ₹1,44,668 के स्तर पर है.

चेन्नई: दक्षिण भारत के इस बड़े बाजार में आज 24 कैरेट सोने का रेट ₹1,58,490 और 22 कैरेट का रेट ₹1,45,283 दर्ज किया गया.

हैदराबाद और बेंगलुरु: हैदराबाद में 24 कैरेट सोना ₹1,58,290 और बेंगलुरु में ₹1,58,170 पर ट्रेंड कर रहा है.

तिरुवनंतपुरम: केरल की राजधानी में आज सोने की दरें सबसे ऊपरी स्तर पर हैं, जहां 24 कैरेट का भाव ₹1,58,520 प्रति 10 ग्राम है.

चांदी की कीमतों में हलचल
औद्योगिक मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार के दबाव के चलते आज 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव ₹2,61,010 प्रति किलोग्राम पर स्थिर देखा जा रहा है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में शादी-ब्याह के सीजन की मांग शुरू होते ही कीमतों में दोबारा तेजी आ सकती है.

ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए ये रेट्स देशव्यापी बेंचमार्क हैं. आम ग्राहकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इन कीमतों में 3% जीएसटी (GST) और ज्वेलर्स के मेकिंग चार्ज (घड़ाई शुल्क) शामिल नहीं हैं. इसलिए, अपने नजदीकी शोरूम से आभूषण खरीदते समय अंतिम बिल में ये टैक्स अलग से जोड़े जाएंगे. गहने खरीदते समय हमेशा हॉलमार्क जरूर चेक करें.

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