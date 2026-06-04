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आज सोना चांदी क्या है भाव? दिल्ली से चेन्नई तक... बस एक क्लिक में चेक करें अपने शहर का हाल

हैदराबाद: वैश्विक बाजारों में मंदी की आशंका, कमजोर अमेरिकी डॉलर और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण गुरुवार (4 जून, 2026) को घरेलू वायदा बाजार और हाजिर बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिला है. अमेरिका और ईरान के बीच संभावित राजनयिक समाधान की खबरों के बावजूद निवेशक लगातार वैश्विक घटनाक्रमों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं.

एमसीएक्स (MCX) पर सोने और चांदी का हाल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह के कारोबार में अगस्त डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव 0.35 प्रतिशत यानी ₹533 की मजबूती के साथ ₹1,59,052 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहे थे. शुरुआती कारोबार के दौरान पीली धातु में ₹981 (0.61%) की जबरदस्त तेजी आई, जिससे इसने ₹1,59,500 प्रति 10 ग्राम का इंट्राडे हाई (सर्वोच्च स्तर) छू लिया. दिन का निचला स्तर ₹1,58,701 रहा, जो पिछले बंद भाव से 0.11 प्रतिशत ऊपर था.

दूसरी ओर, जुलाई डिलीवरी वाली चांदी के वायदा भाव में भी शुरुआत में ₹1,366 (0.51%) का उछाल आया, जिससे कीमतें ₹2,64,324 प्रति किलोग्राम के इंट्राडे हाई पर पहुंच गईं. हालांकि, बाद में मुनाफावसूली के कारण चांदी में हल्की गिरावट दर्ज की गई और यह ₹641 (0.24%) टूटकर ₹2,62,310 पर कारोबार करती दिखी. चांदी का आज का निचला स्तर ₹2,62,081 रहा. इससे पहले सुबह बाजार खुलने पर एमसीएक्स पर सोना ₹1,59,366 और चांदी ₹2,63,146 पर ओपन हुए थे.