Gold-Silver Price Today: आज सोना ₹4,500 तो चांदी ₹14,000 हुई महंगी, देखें आज के ताजा रेट्स

रिकॉर्ड गिरावट और मुनाफावसूली के बाद सोने-चांदी में रिकवरी दिखी. आज सोना ₹1,58,400 और चांदी ₹2,82,750 के करीब मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 4, 2026 at 12:30 PM IST

हैदराबाद: भारतीय कमोडिटी बाजार में पिछले कुछ सत्रों से जारी भारी उथल-पुथल के बाद अब स्थिरता और सुधार के संकेत मिल रहे हैं. रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद मुनाफावसूली (Profit Booking) के दबाव में सोने और चांदी की कीमतों में जो बड़ी गिरावट आई थी, वह अब थम चुकी है. बुधवार को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में बहुमूल्य धातुओं ने शानदार वापसी की है. निचले स्तरों पर निवेशकों की भारी खरीदारी के कारण आज बाजार खुलते ही कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया.

MCX पर सोने की चाल
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के वायदा भाव में आज बड़ी तेजी दर्ज की गई. सोने का बेंचमार्क अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट कल के बंद भाव 1,53,809 रुपये के मुकाबले सीधे 4,009 रुपये की बढ़त के साथ 1,58,420 रुपये पर खुला. बाजार खुलते ही निवेशकों के उत्साह ने भाव को और ऊपर धकेला. खबर लिखे जाने तक यह 4,591 रुपये की भारी तेजी के साथ 1,58,400 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था. दिन के दौरान इसने 1,58,420 रुपये का उच्च स्तर और 1,56,553 रुपये का निचला स्तर छुआ. गौरतलब है कि सोना पिछले महीने 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम के अपने अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया था, जिसके बाद इसमें करेक्शन देखा गया.

चांदी में तूफानी तेजी
सोने के मुकाबले चांदी की कीमतों में आज कहीं अधिक उत्साह देखने को मिला. MCX पर चांदी का मार्च कॉन्ट्रैक्ट आज 10,000 रुपये की छलांग लगाकर 2,78,015 रुपये पर खुला. कारोबार के दौरान तेजी का सिलसिला जारी रहा और यह 14,737 रुपये की ऐतिहासिक बढ़त के साथ 2,82,752 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गया. आज का दिन का उच्चतम स्तर 2,84,094 रुपये रहा. आपको बता दें कि चांदी ने इस साल 4,20,048 रुपये प्रति किलो का शिखर छुआ था, जहां से यह काफी नीचे गिर गई थी. अब निचले स्तरों पर 'डिप बाइंग' (Dip Buying) की वजह से कीमतें फिर से ऊपर की ओर रुख कर रही हैं.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने चांदी का प्रदर्शन
कॉमेक्स (Comex) पर आज सोने की शुरुआत मजबूती के साथ हुई. सोना 4,966.10 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 4,935 डॉलर था. बाजार में जारी तेजी के बीच खबर लिखे जाने तक यह 127.50 डॉलर के उछाल के साथ 5,062.50 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा था. आपको बता दें कि सोने ने इस वर्ष 5,586.20 डॉलर का ऐतिहासिक शिखर छुआ था, जिसके बाद कीमतों में सुधार (Correction) देखा गया.

सोने की तरह चांदी के वायदा भाव में भी आज तेजी का रुख रहा. Comex पर चांदी 84.91 डॉलर के भाव पर खुली, जो पिछले क्लोजिंग प्राइस (83.30 डॉलर) से अधिक है. वर्तमान में यह 3.37 डॉलर की मजबूती के साथ 86.67 डॉलर प्रति औंस के आसपास बनी हुई है. उल्लेखनीय है कि चांदी ने इसी महीने 121.79 डॉलर प्रति औंस का उच्चतम स्तर छुआ था. निचले स्तरों पर बढ़ी खरीदारी ने एक बार फिर कीमतों को ऊपर की ओर धकेला है.

