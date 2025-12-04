ETV Bharat / business

अचानक सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट, चेक करें 22 और 24 कैरेट सोने का ताजा रेट

गुरुवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. आइए जानते हैं आज का ताजा रेट

सांकेतिक फोटो (getty image)
December 4, 2025

हैदराबाद: कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट में गुरुवार को सोना और चांदी की कीमतों में अचानक गिरावट देखने को मिली. आज सुबह दोनों कीमती धातुओं की कीमतें धड़ाम हो गईं. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि इस गिरावट के पीछे मुख्य वजह निवेशकों की तरफ से मुनाफावसूली और अमेरिकी डॉलर में मजबूती है. डॉलर एक बार फिर 99 के स्तर तक पहुंच गया, जबकि इससे पहले डॉलर इंडेक्स 98.85 पर फिसल चुका था. डॉलर में मजबूती के कारण सोना और चांदी की डिमांड कमजोर हो गई है.

MCX पर आज का रुख
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गुरुवार को फरवरी की कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी वाला सोना 0.13 प्रतिशत गिरकर ₹1,30,288 प्रति 10 ग्राम पर आ गया. वहीं, मार्च डिलीवरी वाली चांदी 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹1,82,200 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. बाजार में निवेशक फिलहाल नीतिगत फैसलों और अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के कारण सतर्क दिखाई दे रहे हैं.

आरबीआई की MPC पर सबकी नजर
इस सप्ताह निवेशकों की निगाहें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के आगामी फैसले पर टिकी हैं. शुक्रवार को MPC अपनी बैठक में नीतिगत दरों पर बड़ा निर्णय लेने वाली है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर RBI रेपो रेट में कटौती करता है, तो होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन की EMI कम हो सकती है. इस निर्णय का असर शेयर बाजार, सोना और चांदी दोनों पर दिखाई दे सकता है.

अमेरिकी फेड की बैठक अगले सप्ताह बड़ा ट्रिगर
सोना और चांदी के निवेशक अगले सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की बैठक के नतीजों पर भी नजर रख रहे हैं. यह बैठक 9 और 10 दिसंबर को होने वाली है, जिसमें ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताई जा रही है. रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, CME फेडवॉच टूल से पता चलता है कि ब्याज दरों में कटौती की संभावना 89 प्रतिशत है. अगर फेड दर में कटौती करता है तो इससे सोने और चांदी की कीमतों को मजबूती मिल सकती है.

टॉप शहरों में सोने की कीमतें

शहर24 कैरेट (10 ग्राम)22 कैरेट (10 ग्राम)18 कैरेट (10 ग्राम)
चेन्नई₹1,31,130₹1,20,200₹1,00,250
मुंबई₹1,30,360₹1,19,500₹97,780
दिल्ली₹1,30,510₹1,19,650₹97,930
कोलकाता₹1,30,360₹1,19,500₹97,780
बेंगलुरु₹1,30,360₹1,19,500₹97,780
हैदराबाद₹1,30,360₹1,19,500₹97,780
केरल₹1,30,360₹1,19,500₹97,780
पुणे₹1,30,360₹1,19,500₹97,780
वडोदरा₹1,30,410₹1,19,550₹97,830
अहमदाबाद₹1,30,410₹1,19,550₹97,830

विश्लेषकों का कहना है कि डॉलर की मजबूती और निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते सोना-चांदी की कीमतों में अस्थिरता बनी रहेगी. वहीं, आरबीआई और फेड की आगामी नीतिगत बैठकों से बाजार की दिशा तय हो सकती है. निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.

संपादक की पसंद

