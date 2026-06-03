Gold Price Today: रिकॉर्ड ऊंचाई से थोड़ा फिसला सोना, चांदी में भी आई गिरावट; जानें आपके शहर का नया रेट
सोने और चांदी की कीमत में मामूली बढ़त, खरीदारी करने से पहले अपने शहर का आज का ताजा रिटेल भाव जरूर चेक करें.
Published : June 3, 2026 at 12:34 PM IST
हैदराबाद: घरेलू वायदा बाजार में बुधवार सुबह सोने की कीमतों में मामूली बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत हुई. एमसीएक्स पर अगस्त फ्यूचर्स का सोना 0.06% बढ़कर ₹1,59,447 प्रति 10 ग्राम पर खुला. हालांकि, सुबह 9:10 बजे तक इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई और यह महज ₹24 की तेजी के साथ ₹1,59,370 पर आ गया. वहीं, चांदी में कमजोरी का रुख रहा. जुलाई फ्यूचर्स की चांदी ₹491 की गिरावट के साथ ₹2,66,216 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट का रुख
ग्लोबल मार्केट में भी बहुमूल्य धातुओं की मांग कमजोर पड़ी है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाजिर सोना (Spot Gold) 0.2% की गिरावट के साथ 4,476.50 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. इसके साथ ही हाजिर चांदी का भाव भी 0.5% टूटकर 74.73 डॉलर प्रति औंस पर दर्ज किया गया. बाजार के जानकारों का कहना है कि जब तक मिडिल ईस्ट में तनाव कम नहीं होता, तब तक कमोडिटी बाजार में ऐसी ही अस्थिरता बनी रहेगी.
महानगरों और प्रमुख शहरों में खुदरा भाव
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय टैक्स और ऑक्ट्रॉय के चलते कीमतों में थोड़ा अंतर देखा जा रहा है. आज देश के प्रमुख शहरों में भाव इस प्रकार दर्ज किए गए:
राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट (शुद्ध) सोने की कीमत ₹1,58,640 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है, जबकि आभूषणों के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,45,420 प्रति 10 gram ट्रेंड कर रहा है. दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र चेन्नई में कीमतें सबसे उच्चतम स्तरों में से एक पर हैं, जहां 24 कैरेट सोना ₹1,59,430 और 22 कैरेट सोना ₹1,46,144 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है.
इसके अलावा, मुंबई में 24 कैरेट सोना ₹1,58,970 और 22 कैरेट सोना ₹1,45,723 पर स्थिर है. आईटी हब बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने का दाम ₹1,59,090 है, जबकि हैदराबाद में यह ₹1,59,220 प्रति 10 ग्राम के स्तर को छू चुका है. कोलकाता में शुद्ध सोना ₹1,58,760 और तिरुवनंतपुरम में ₹1,59,450 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. वहीं, अगर औद्योगिक धातु चांदी की बात करें, तो आज खुदरा बाजार में चांदी ₹2,66,210 प्रति किलोग्राम पर खुली है.
ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें धूमिल
विशेषज्ञों के मुताबिक, युद्ध के कारण कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है, जिससे आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है. इस कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व और अन्य केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लंबे समय तक उच्च स्तर पर रख सकते हैं. ऊंची ब्याज दरों के डर से निवेशकों ने सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने से दूरी बनाना शुरू कर दिया है.
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