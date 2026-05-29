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भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच सोना और चांदी 1% तक फिसले, जानें आपके शहर का ताजा भाव

सांकेतिक फोटो ( ETV Bharat )

मुंबई: वैश्विक बाजारों में जारी उठापटक और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच शुक्रवार को घरेलू सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. सुबह के कारोबारी सत्र में दोनों कीमती धातुएं करीब 1 फीसदी तक कमजोर हुईं. हालांकि, इस उतार-चढ़ाव के बीच अलग-अलग राज्यों के प्रमुख शहरों में खुदरा भाव में थोड़ा अंतर देखा जा रहा है. MCX पर वायदा कारोबार का हाल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह के सत्र में बिकवाली का दबाव साफ नजर आया सोना वायदा (5 जून अनुबंध): पिछले बंद भाव ₹1,56,925 के मुकाबले ₹242 (0.15%) गिरकर ₹1,56,683 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. सुबह 11:20 बजे के करीब यह 0.38% की गिरावट के साथ ₹1,56,316 के इंट्राडे लो पर पहुंच गया था. चांदी वायदा (3 जुलाई अनुबंध): पिछले बंद भाव ₹2,69,537 के मुकाबले ₹1,156 (0.43%) की गिरावट के साथ ₹2,68,381 प्रति किलोग्राम पर आ गई. कारोबार के दौरान चांदी ने ₹2,67,500 का निचला स्तर छुआ. देश के प्रमुख शहरों में आज का खुदरा भाव

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 29 मई 2026 को देश के बड़े शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं