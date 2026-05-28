Gold-silver Price Today: सोना-चांदी अचानक हुआ सस्ता, खरीदने से पहले चेक करें नए रेट्स
सोने-चांदी के भाव में गुरुवार, 28 मई को गिरावट देखने को मिल रही है. यहां चेक करें आपके शहर के ताजा भाव...
Published : May 28, 2026 at 3:15 PM IST
हैदराबाद: वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आई कमजोरी के चलते घरेलू सराफा बाजार में आज भारी गिरावट दर्ज की गई. अमेरिका द्वारा ईरान पर की गई ताजा सैन्य कार्रवाई और उसके बाद भड़के तनाव के कारण निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के रूप में डॉलर को प्राथमिकता दी है. इसके परिणामस्वरूप सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी कटौती देखने को मिली है.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) बंद
आज ईद-उल-अजहा के राष्ट्रीय अवकाश के कारण घरेलू वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) बंद रहा. इसके बावजूद, हाजिर सर्राफा कारोबारियों और स्वतंत्र डीलरों द्वारा जारी आंकड़ों में कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार का सीधा असर साफ दिखाई दिया. देश के प्रमुख महानगरों में आज चांदी की कीमत ₹2,65,750 प्रति किलोग्राम पर आ गई.
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारी बिकवाली
वैश्विक मंच पर आज सोने और चांदी दोनों ही धातुओं पर चौतरफा दबाव देखा गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड (हाजिर सोना) लगभग 2 प्रतिशत की गिरावट के साथ $4,368.99 प्रति औंस पर आ गया. वहीं, कॉमेक्स (COMEX) पर गोल्ड फ्यूचर 1.80 प्रतिशत टूटकर $4,367.90 प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा. चांदी की स्थिति और भी कमजोर रही; वैश्विक हाजिर चांदी 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ $71.94 प्रति औंस और कॉमेक्स सिल्वर 3.56 प्रतिशत गिरकर $72.22 प्रति औंस के स्तर पर बंद हुई.
भू-राजनीति और आर्थिक अनिश्चितता का असर
बाजार विश्लेषकों का मानना है कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी हमलों और ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) द्वारा अमेरिकी एयरबेस पर किए गए जवाबी हमलों ने बाजार की धारणा को प्रभावित किया है. इस तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में 3% से अधिक का उछाल आया है, जिससे वैश्विक स्तर पर महंगाई लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रहने की आशंका बढ़ गई है. महंगे ईंधन और मजबूत होते अमेरिकी डॉलर ने केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में जल्द कटौती की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया है, जो सर्राफा बाजार के टूटने की मुख्य वजह बना.
प्रमुख शहरों के ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम)
- दिल्ली: 24K सोना ₹1,55,880, 22K सोना ₹1,42,890
- मुंबई: 24K सोना ₹1,56,150, 22K सोना ₹1,43,138
- कोलकाता: 24K सोना ₹1,55,940, 22K सोना ₹1,42,945
- चेन्नई: 24K सोना ₹1,56,610, 22K सोना ₹1,43,559
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