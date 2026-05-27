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Gold-Silver Price Today: आसमान पर पहुंचे सोने-चांदी के दाम, चेक करें अपने शहर की नई रेट लिस्ट

भू-राजनीतिक अनिश्चितता और डॉलर की कमजोरी से सुरक्षित निवेश मांग बढ़ी, जिससे एमसीएक्स और घरेलू खुदरा सराफा बाजार में तेजी दर्ज की गई.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 27, 2026 at 1:30 PM IST

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हैदराबाद: वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया में गहराती अनिश्चितता के कारण आज भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है. शेयर बाजारों में जारी उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के चलते निवेशकों का रुझान एक बार फिर सुरक्षित निवेश की तरफ तेजी से बढ़ा है, जिससे दोनों कीमती धातुओं को मजबूत सहारा मिला है.

वायदा बाजार (MCX) का हाल
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सुबह से ही कमोडिटी ट्रेडिंग में सकारात्मक माहौल बना रहा. जून डिलीवरी वाला सोना वायदा 0.10 फीसदी यानी ₹164 की मजबूती के साथ ₹1,57,780 पर कारोबार करता दिखा, जिसने कारोबार के दौरान ₹1,57,898 का इंट्राडे हाई छुआ.

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Gold-Silver Price Today (sources- इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन)

प्रमुख शहरों में खुदरा सोने के दाम
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न महानगरों में स्थानीय टैक्स और चुंगी के कारण सोने की कीमतों में भिन्नता देखी गई है. आज देश में सबसे महंगा सोना केरल के तिरुवनंतपुरम में बिक रहा है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कीमतें तुलनात्मक रूप से सबसे कम दर्ज की गई हैं. प्रमुख शहरों में प्रति 10 ग्राम सोने के भाव इस प्रकार हैं.

  • तिरुवनंतपुरम: 24 कैरेट सोना ₹1,58,490 और 22 कैरेट सोना ₹1,45,283 के स्तर पर पहुंच गया है.
  • चेन्नई: तमिलनाडू की राजधानी में 24K सोने का भाव ₹1,58,470 और 22K का भाव ₹1,45,264 है.
  • हैदराबाद और बेंगलुरु: हैदराबाद में 24K सोना ₹1,58,260 और बेंगलुरु में ₹1,58,140 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है.
  • मुंबई और कोलकाता: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24K सोना ₹1,58,010 और कोलकाता में ₹1,57,800 के स्तर पर है.
  • दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत है, यहाँ 24K सोने की कीमत ₹1,57,740 और 22K की कीमत ₹1,44,595 दर्ज की गई है.

चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल
सोने के साथ-साथ चांदी में भी आज भारी लिवाली देखी जा रही है. घरेलू खुदरा बाजार में आज चांदी की कीमत ₹2,71,600 प्रति किलोग्राम के उच्च स्तर पर पहुंच गई है. औद्योगिक मांग और सुरक्षित निवेश दोनों मोर्चों पर सपोर्ट मिलने से चांदी के तेवर सोने से भी अधिक आक्रामक नजर आ रहे हैं.

क्या कहते हैं बाजार विशेषज्ञ?
कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक वार्ताओं और समुद्री व्यापार मार्गों पर बने गतिरोध के कारण वैश्विक बाजार में सतर्कता का माहौल है. इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आगामी आर्थिक आंकड़ों (PCE मुद्रास्फीति) से पहले निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं. जब तक वैश्विक मोर्चे पर शांति बहाल नहीं होती, तब तक सराफा बाजार में यह मजबूती जारी रहने की संभावना है.

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