Gold-Silver Price Today: धड़ाम हुआ सोना या छू रहा आसमान? ज्वैलरी शॉप जाने से पहले फटाफट चेक करें अपने शहर का भाव
वैश्विक आर्थिक संकेतों के कारण आज घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मिला-जुला रुख रहा.
Published : May 26, 2026 at 11:48 AM IST
हैदराबाद: आज 26 मई 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में 999 शुद्धता वाले सोने (24K Gold) की आधिकारिक राष्ट्रीय ओपनिंग दर ₹1,58,622 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न राज्यों और प्रमुख महानगरों में स्थानीय करों और परिवहन लागत के कारण कीमतों में व्यापक अंतर दर्ज किया गया है. आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां सोना सबसे निचले स्तर पर है, वहीं दक्षिण भारतीय महानगरों में कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रही हैं.
देश के प्रमुख महानगरों में सोने-चांदी के लाइव भाव
आधिकारिक तालिका के अनुसार, आज देश के सात बड़े शहरों और महानगरों में 24 कैरेट (शुद्ध सोना) और 22 कैरेट (जेवर सोना) प्रति 10 ग्राम के खुदरा भाव इस प्रकार हैं:
दिल्ली (NCR): देश की राजधानी में आज सोना सबसे किफायती है. यहां 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,58,640 और 22 कैरेट का मूल्य ₹1,45,420 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है.
मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी में आज बाजार मजबूत है. यहां 24 कैरेट सोने की ट्रेडिंग ₹1,58,910 और 22 कैरेट की ₹1,45,668 प्रति 10 ग्राम पर हो रही है.
कोलकाता: पूर्वी भारत के इस मुख्य महानगर में आज 24 कैरेट सोना ₹1,58,700 और 22 कैरेट सोना ₹1,45,475 के स्तर पर बना हुआ है.
चेन्नई: दक्षिण के इस प्रमुख महानगर में कीमतें ऊंचे स्तर पर हैं. यहां 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,59,290 और 22 कैरेट का भाव ₹1,46,016 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.
बेंगलुरु: आईटी हब और कर्नाटक की राजधानी में आज 24 कैरेट शुद्ध सोना ₹1,59,040 और 22 कैरेट सोना ₹1,45,787 पर ट्रेंड कर रहा है.
हैदराबाद: तेलंगाना के इस महानगर में आज सोने में भारी चमक देखी जा रही है. यहां 24 कैरेट का भाव ₹1,59,170 और 22 कैरेट का भाव ₹1,45,906 प्रति 10 ग्राम है.
तिरुवनंतपुरम: केरल के इस प्रमुख केंद्र में आज सोना देश में सबसे उच्चतम स्तर पर है, जहां 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,59,310 और 22 कैरेट की कीमत ₹1,46,034 दर्ज की गई.
मजबूत औद्योगिक मांग के बीच चांदी के दाम स्थिर
सोने के साथ-साथ सफेद धातु यानी चांदी की बात करें तो बाजार में इसकी औद्योगिक और खुदरा मांग लगातार मजबूत बनी हुई है. देश के प्रमुख हाजिर बाजारों में आज चांदी का भाव ₹2,72,750 प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज किया गया है. कमोडिटी विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों से आ रही मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण घरेलू बाजार में चांदी को निचली कीमतों पर लगातार मजबूत सपोर्ट मिल रहा है.
अस्वीकरण: इस रिपोर्ट में दिए गए खुदरा भाव सांकेतिक हैं और इनमें स्थानीय आभूषण निर्माताओं द्वारा लिया जाने वाला मेकिंग चार्ज (घड़ाई शुल्क) तथा 3% वस्तु एवं सेवा कर (GST) शामिल नहीं है. निवेशक और ग्राहक सटीक बाजार भाव के लिए अपने स्थानीय ज्वैलर्स या इण्डिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक दरों का मिलान कर सकते हैं.
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