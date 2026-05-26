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Gold-Silver Price Today: धड़ाम हुआ सोना या छू रहा आसमान? ज्वैलरी शॉप जाने से पहले फटाफट चेक करें अपने शहर का भाव

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: आज 26 मई 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में 999 शुद्धता वाले सोने (24K Gold) की आधिकारिक राष्ट्रीय ओपनिंग दर ₹1,58,622 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न राज्यों और प्रमुख महानगरों में स्थानीय करों और परिवहन लागत के कारण कीमतों में व्यापक अंतर दर्ज किया गया है. आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां सोना सबसे निचले स्तर पर है, वहीं दक्षिण भारतीय महानगरों में कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रही हैं. देश के प्रमुख महानगरों में सोने-चांदी के लाइव भाव

आधिकारिक तालिका के अनुसार, आज देश के सात बड़े शहरों और महानगरों में 24 कैरेट (शुद्ध सोना) और 22 कैरेट (जेवर सोना) प्रति 10 ग्राम के खुदरा भाव इस प्रकार हैं: दिल्ली (NCR): देश की राजधानी में आज सोना सबसे किफायती है. यहां 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,58,640 और 22 कैरेट का मूल्य ₹1,45,420 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी में आज बाजार मजबूत है. यहां 24 कैरेट सोने की ट्रेडिंग ₹1,58,910 और 22 कैरेट की ₹1,45,668 प्रति 10 ग्राम पर हो रही है. कोलकाता: पूर्वी भारत के इस मुख्य महानगर में आज 24 कैरेट सोना ₹1,58,700 और 22 कैरेट सोना ₹1,45,475 के स्तर पर बना हुआ है. चेन्नई: दक्षिण के इस प्रमुख महानगर में कीमतें ऊंचे स्तर पर हैं. यहां 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,59,290 और 22 कैरेट का भाव ₹1,46,016 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.