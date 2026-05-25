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Gold-Silver Price Today: बाजार खुलते ही सोने-चांदी के दामों में मची खलबली, 22K और 24K के रेट ने चौंकाया

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: देशभर के सर्राफा बाजारों में आज सोने और चांदी की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. शादियों के सीजन और वैश्विक बाजारों में मजबूत संकेतों के बीच आज, 25 मई 2026 को भारतीय बाजारों में सोने की कीमत ₹1,60,000 प्रति 10 ग्राम के पार निकल गई है, जबकि चांदी भी ₹2,77,510 प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच चुकी है. इस भारी उछाल ने जहां निवेशकों को गदगद कर दिया है, वहीं आम खरीदारों के पसीने छुड़ा दिए हैं. आइए जानते हैं देश के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत प्रमुख महानगरों में आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का ताजा भाव क्या है. प्रमुख शहरों में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न महानगरों में 24 कैरेट (शुद्ध सोना) और 22 कैरेट (जेवर बनाने वाला सोना) की कीमतें इस प्रकार हैं: शहर 24K सोना (प्रति 10 ग्राम) 22K सोना (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली ₹1,59,600 ₹1,46,300 मुंबई ₹1,59,870 ₹1,46,548 कोलकाता ₹1,59,660 ₹1,46,355 बेंगलुरु ₹1,60,000 ₹1,46,667 हैदराबाद ₹1,60,130 ₹1,46,786 चेन्नई ₹1,60,290 ₹1,46,933 तिरुवनंतपुरम ₹1,60,330 ₹1,46,969