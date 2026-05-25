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Gold-Silver Price Today: बाजार खुलते ही सोने-चांदी के दामों में मची खलबली, 22K और 24K के रेट ने चौंकाया

आइए जानते हैं देश के प्रमुख महानगरों में आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का ताजा भाव क्या है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 12:28 PM IST

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Updated : May 25, 2026 at 12:37 PM IST

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हैदराबाद: देशभर के सर्राफा बाजारों में आज सोने और चांदी की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. शादियों के सीजन और वैश्विक बाजारों में मजबूत संकेतों के बीच आज, 25 मई 2026 को भारतीय बाजारों में सोने की कीमत ₹1,60,000 प्रति 10 ग्राम के पार निकल गई है, जबकि चांदी भी ₹2,77,510 प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच चुकी है. इस भारी उछाल ने जहां निवेशकों को गदगद कर दिया है, वहीं आम खरीदारों के पसीने छुड़ा दिए हैं. आइए जानते हैं देश के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत प्रमुख महानगरों में आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का ताजा भाव क्या है.

प्रमुख शहरों में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न महानगरों में 24 कैरेट (शुद्ध सोना) और 22 कैरेट (जेवर बनाने वाला सोना) की कीमतें इस प्रकार हैं:

शहर 24K सोना (प्रति 10 ग्राम) 22K सोना (प्रति 10 ग्राम)
दिल्ली ₹1,59,600₹1,46,300
मुंबई ₹1,59,870₹1,46,548
कोलकाता₹1,59,660₹1,46,355
बेंगलुरु₹1,60,000₹1,46,667
हैदराबाद₹1,60,130₹1,46,786
चेन्नई₹1,60,290₹1,46,933
तिरुवनंतपुरम₹1,60,330₹1,46,969

आज के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में सबसे महंगा सोना केरल के तिरुवनंतपुरम में बिक रहा है, जहां 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,60,330 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है. वहीं, देश की राजधानी दिल्ली में यह सबसे कम ₹1,59,600 पर ट्रेंड कर रहा है.

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बाजार खुलते ही सोने-चांदी के दामों में मची खलबली (sources- इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन)

खरीदारी करते समय रखें इन बातों का ध्यान
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि ऊपर दिए गए भाव बेस रेट्स (मूल दरें) हैं. जब आप किसी भी ज्वेलरी शॉप या शोरूम से सोने के आभूषण खरीदते हैं, तो अंतिम बिल में कुछ अतिरिक्त शुल्क जोड़े जाते हैं:

  • मेकिंग चार्जेस: हर ज्वेलर्स डिजाइन के आधार पर 5% से 25% तक का मेकिंग चार्ज वसूलता है।
  • जीएसटी (GST): कुल आभूषण और मेकिंग चार्ज की राशि पर 3% का अनिवार्य वस्तु एवं सेवा कर (GST) जोड़ा जाता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक हालातों को देखते हुए आने वाले दिनों में कीमतों में और तेजी आ सकती है. ऐसे में ग्राहकों को हमेशा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हॉलमार्क (Hallmark) वाले आभूषण ही खरीदने चाहिए ताकि शुद्धता से कोई समझौता न हो.

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Last Updated : May 25, 2026 at 12:37 PM IST

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