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अचानक औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के दाम? शोरूम जाने से पहले देख लें आज की नई रेट लिस्ट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और हाजिर मांग में आई भारी कमी के कारण घरेलू सर्राफा और वायदा बाजार (MCX) में आज शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मुनाफावसूली और डॉलर की मजबूती के चलते निवेशकों द्वारा पोजीशन कम किए जाने से दोनों कीमती धातुओं के भाव दबाव में नजर आए. वायदा बाजार (MCX) में गिरावट का रुख

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सोने और चांदी दोनों के सक्रिय अनुबंधों में बिकवाली का माहौल रहा, जून डिलीवरी वाले सोने का अनुबंध ₹521 या 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹1,59,085 प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इस दौरान व्यावसायिक टर्नओवर 790 लॉट्स का रहा. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, स्थानीय मांग में सुस्ती और कमजोर वैश्विक रुख के चलते घरेलू वायदा कीमतों पर यह दबाव देखा गया है. प्रमुख भारतीय शहरों में आज के खुदरा भाव (इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन)