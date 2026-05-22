अचानक औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के दाम? शोरूम जाने से पहले देख लें आज की नई रेट लिस्ट
वैश्विक कमजोरी से आज सोने-चांदी के दामों में मामूली गिरावट आई; MCX पर सोना ₹1,59,085 पर आया, जबकि खुदरा बाजार में चेन्नई सबसे आगे रहा.
Published : May 22, 2026 at 1:25 PM IST
हैदराबाद: वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और हाजिर मांग में आई भारी कमी के कारण घरेलू सर्राफा और वायदा बाजार (MCX) में आज शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मुनाफावसूली और डॉलर की मजबूती के चलते निवेशकों द्वारा पोजीशन कम किए जाने से दोनों कीमती धातुओं के भाव दबाव में नजर आए.
वायदा बाजार (MCX) में गिरावट का रुख
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सोने और चांदी दोनों के सक्रिय अनुबंधों में बिकवाली का माहौल रहा, जून डिलीवरी वाले सोने का अनुबंध ₹521 या 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹1,59,085 प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इस दौरान व्यावसायिक टर्नओवर 790 लॉट्स का रहा. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, स्थानीय मांग में सुस्ती और कमजोर वैश्विक रुख के चलते घरेलू वायदा कीमतों पर यह दबाव देखा गया है.
चांदी वायदा
देश भर के खुदरा बाजारों में आज शुद्ध चांदी का भाव ₹2,74,140 प्रति किलोग्राम के स्तर पर खुला है.
देश के प्रमुख शहरों में खुदरा भाव
वायदा बाजार में आई इस गिरावट के बावजूद, स्थानीय करों, ऑक्ट्रोई और मेकिंग चार्जेस के अंतर के कारण देश के अलग-अलग राज्यों में खुदरा कीमतें भिन्न बनी हुई हैं. देश के पांच बड़े महानगरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट का हाजिर भाव इस प्रकार दर्ज किया गया:
- चेन्नई: आज भी चेन्नई में सोना सबसे उच्चतम स्तर पर बना हुआ है, यहां 24 कैरेट गोल्ड का रेट ₹1,60,070 और 22 कैरेट का रेट ₹1,46,731 प्रति 10 ग्राम है.
- मुंबई: आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना ₹1,59,700 और 22 कैरेट सोना ₹1,46,392 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है.
- हैदराबाद: हैदराबाद में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,59,940 और 22 कैरेट का भाव ₹1,46,612 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया.
- कोलकाता: यहां 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,59,480 और 22 कैरेट आभूषण सोने की कीमत ₹1,46,190 प्रति 10 ग्राम है.
- दिल्ली: दिल्ली में आज सोने के दाम थोड़े कम हैं, यहां 24 कैरेट का रेट ₹1,59,280 और 22 कैरेट का रेट ₹1,46,007 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है.
कमोडिटी एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियों और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के रुख को देखते हुए बाजार में अल्पावधि में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.
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