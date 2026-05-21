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सोना-चांदी खरीदने की है प्लानिंग? शोरूम जाने से पहले चेक करें अपने शहर का ताजा भाव

सोना-चांदी खरीदने से पहले आज का रेट जरूर जांचें; दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 21, 2026 at 1:12 PM IST

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हैदराबाद: वैश्विक बाजारों से मिल रहे मजबूत संकेतों और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का दौर लगातार जारी है. आज यानी गुरुवार, 21 मई 2026 को घरेलू हाजिर और वायदा बाजार (MCX) दोनों में ही दोनों कीमती धातुओं के भाव ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहे हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश के अलग-अलग महानगरों में सोने की कीमतें अब ₹1.60 लाख प्रति 10 ग्राम के पार निकल गई हैं.

महानगरों में सोने का ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम)
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज 24 कैरेट (शुद्ध) सोने की कीमत ₹1,60,470 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है, जबकि आभूषणों के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,47,098 पर पहुंच गया है. वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹1,60,190 और 22 कैरेट सोना ₹1,46,841 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. दक्षिण भारत के प्रमुख केंद्र चेन्नई में सोने की मांग सबसे अधिक देखी जा रही है, जहां 24 कैरेट का रेट ₹1,60,930 और 22 कैरेट का रेट ₹1,47,519 प्रति 10 ग्राम के स्तर को छू गया है. कोलकाता में भी कीमतें क्रमशः ₹1,60,250 और ₹1,46,896 पर बनी हुई हैं.

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प्रमुख भारतीय शहरों में आज के खुदरा भाव ((sources- इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन))

चांदी की कीमतों में भी मजबूती
सोने के साथ-साथ औद्योगिक मांग में आई तेजी के कारण चांदी की कीमतों को भी बड़ा सहारा मिला है. सर्राफा बाजारों में आज प्रति किलोग्राम चांदी का भाव ₹2,73,540 के स्तर पर बना हुआ है. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल उद्योग से आ रही मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण चांदी के दामों में आने वाले दिनों में और तेजी देखी जा सकती है.

तेजी के मुख्य कारण और एक्सपर्ट्स की राय
कमोडिटी एक्सपर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं और वैश्विक स्तर पर डॉलर इंडेक्स में आ रही कमजोरी से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने को लगातार सपोर्ट मिल रहा है. इसके अलावा, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की लगातार की जा रही रिकॉर्ड खरीदारी ने भी घरेलू बाजार में कीमतों को बढ़ावा दिया है.

ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना
आम उपभोक्ताओं और आभूषण खरीदारों को ध्यान देना चाहिए कि सर्राफा एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए ये दाम पूरी तरह से टैक्स-फ्री होते हैं. जब आप अपने स्थानीय शोरूम या ज्वेलर्स से सोने-चांदी के गहने खरीदेंगे, तो इस कीमत पर जीएसटी (GST) और ज्वेलर्स का अपना मेकिंग चार्ज (घड़ाई शुल्क) अलग से जोड़ा जाएगा, जिससे आपके शहर में फाइनल रिटेल रेट थोड़ा भिन्न हो सकता है.

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