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सोना-चांदी खरीदने की है प्लानिंग? शोरूम जाने से पहले चेक करें अपने शहर का ताजा भाव

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: वैश्विक बाजारों से मिल रहे मजबूत संकेतों और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का दौर लगातार जारी है. आज यानी गुरुवार, 21 मई 2026 को घरेलू हाजिर और वायदा बाजार (MCX) दोनों में ही दोनों कीमती धातुओं के भाव ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहे हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश के अलग-अलग महानगरों में सोने की कीमतें अब ₹1.60 लाख प्रति 10 ग्राम के पार निकल गई हैं. महानगरों में सोने का ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम)

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज 24 कैरेट (शुद्ध) सोने की कीमत ₹1,60,470 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है, जबकि आभूषणों के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,47,098 पर पहुंच गया है. वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹1,60,190 और 22 कैरेट सोना ₹1,46,841 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. दक्षिण भारत के प्रमुख केंद्र चेन्नई में सोने की मांग सबसे अधिक देखी जा रही है, जहां 24 कैरेट का रेट ₹1,60,930 और 22 कैरेट का रेट ₹1,47,519 प्रति 10 ग्राम के स्तर को छू गया है. कोलकाता में भी कीमतें क्रमशः ₹1,60,250 और ₹1,46,896 पर बनी हुई हैं. प्रमुख भारतीय शहरों में आज के खुदरा भाव ((sources- इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन))