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Gold-Silver Price Today: आपके शहर में सस्ता हुआ या महंगा? जानें आज सोने और चांदी की कीमतों में आई कितनी बड़ी गिरावट

सांकेतिक फोटो ( ians )

हैदराबाद: अमेरिका में बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों में वृद्धि की आशंका के चलते आज भारतीय और वैश्विक बाजारों में सोना-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई. मुंबई कमोडिटी मार्केट में बुधवार (20 मई 2026) को सोने और चांदी के भाव 1 फीसदी से अधिक टूट गए, जिससे घरेलू निवेशकों को बड़ा झटका लगा है. MCX पर सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सुबह से ही चौतरफा बिकवाली का दबाव देखा गया. सोना वायदा (5 जून अनुबंध)

शुरुआती कारोबार में सोना ₹1,121 की गिरावट के साथ ₹1,57,959 प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे लो पर पहुंच गया. हालांकि, निचले स्तरों पर हल्की रिकवरी के बाद यह ₹1,58,369 के आसपास ट्रेड कर रहा था. प्रमुख भारतीय शहरों में आज के खुदरा भाव (sources- इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन) प्रमुख भारतीय शहरों में आज के खुदरा भाव

देश के अलग-अलग राज्यों में स्थानीय टैक्स और परिवहन लागत के कारण सोने-चांदी के दाम भिन्न होते हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 20 मई 2026 को देश के बड़े महानगरों में खुदरा दरें इस प्रकार हैं. चेन्नई: यहां सोने के दाम सबसे ज्यादा हैं. आज चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,60,010 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,46,676 दर्ज की गई.