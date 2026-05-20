ETV Bharat / business

Gold-Silver Price Today: आपके शहर में सस्ता हुआ या महंगा? जानें आज सोने और चांदी की कीमतों में आई कितनी बड़ी गिरावट

यूएस महंगाई और ट्रंप की सैन्य चेतावनी से वैश्विक बाजारों में भारी उथल-पुथल मची, जिससे घरेलू MCX पर सोना एक फीसदी से अधिक टूट गए.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 20, 2026 at 2:28 PM IST

|

Updated : May 20, 2026 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: अमेरिका में बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों में वृद्धि की आशंका के चलते आज भारतीय और वैश्विक बाजारों में सोना-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई. मुंबई कमोडिटी मार्केट में बुधवार (20 मई 2026) को सोने और चांदी के भाव 1 फीसदी से अधिक टूट गए, जिससे घरेलू निवेशकों को बड़ा झटका लगा है.

MCX पर सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सुबह से ही चौतरफा बिकवाली का दबाव देखा गया.

सोना वायदा (5 जून अनुबंध)
शुरुआती कारोबार में सोना ₹1,121 की गिरावट के साथ ₹1,57,959 प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे लो पर पहुंच गया. हालांकि, निचले स्तरों पर हल्की रिकवरी के बाद यह ₹1,58,369 के आसपास ट्रेड कर रहा था.

d
प्रमुख भारतीय शहरों में आज के खुदरा भाव (sources- इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन)

प्रमुख भारतीय शहरों में आज के खुदरा भाव
देश के अलग-अलग राज्यों में स्थानीय टैक्स और परिवहन लागत के कारण सोने-चांदी के दाम भिन्न होते हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 20 मई 2026 को देश के बड़े महानगरों में खुदरा दरें इस प्रकार हैं.

चेन्नई: यहां सोने के दाम सबसे ज्यादा हैं. आज चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,60,010 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,46,676 दर्ज की गई.

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,59,550 पर बनी हुई है, वहीं आभूषण निर्माताओं के लिए 22 कैरेट सोना ₹1,46,254 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है.

हैदराबाद: यहां भी सोने की कीमतें मजबूत हैं. हैदराबाद में 24 कैरेट सोना ₹1,59,800 और 22 कैरेट सोना ₹1,46,483 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,59,330 है और 22 कैरेट का भाव ₹1,46,053 पर बना हुआ है.

दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोने के दाम अन्य महानगरों की तुलना में थोड़े कम रहे. यहां 24 कैरेट सोना ₹1,59,270 और 22 कैरेट सोना ₹1,45,998 प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है.

चांदी की कीमतों में जोरदार हलचल
सोने के साथ-साथ चांदी के खरीदारों और निवेशकों के लिए भी आज का दिन काफी हलचल भरा रहा. देश भर के बाजारों में आज चांदी की कीमत ₹2,70,030 प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच चुकी है. एआई (AI) और डेटा-सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के कारण औद्योगिक मांग में लगातार तेजी देखी जा रही है, जिससे चांदी को भारी सपोर्ट मिल रहा है.

यह भी पढ़ें- मेटा प्लेटफॉर्म्स ने AI रीस्ट्रक्चरिंग के तहत 8,000 कर्मचारियों की छंटनी शुरू की

Last Updated : May 20, 2026 at 2:42 PM IST

TAGGED:

GOLD SILVER PRICES CRASH
GOLD AND SILVER RATE
GOLD RATE TODAY
GOLD AND SILVER PRICE TODAY
GOLD SILVER PRICE TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.