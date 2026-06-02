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Gold-Silver Price Today: आपके शहर में सस्ता हुआ या महंगा? चेक करें अपने शहर का ताजा भाव

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आई तेजी के कारण आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सुबह से ही सोने के भाव में तेज एक्शन देखने को मिला. MCX पर सोने में जोरदार तेजी

5 अगस्त की डिलीवरी वाला सोना पिछले कारोबारी सत्र में 1,59,241 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. आज सुबह यह बढ़त के साथ 1,59,449 रुपये पर खुला. इसके ठीक बाद, बाजार में खरीदारी का भारी दबाव देखा गया, जिससे शुरुआती कारोबार में ही सोना 1,000 रुपये से अधिक की छलांग लगाकर 1,60,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के लाइफटाइम हाई स्तर तक जा पहुंचा. सुबह 11:20 बजे तक सोना 983 रुपये की मजबूती के साथ 1,60,224 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. बड़े शहरों में खुदरा भाव

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश के प्रमुख महानगरों में आज 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के खुदरा दाम (बिना GST के) इस प्रकार हैं.