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आसमान छूने लगे सोने-चांदी के दाम, जानें आज किस शहर में मिल रहा है सबसे सस्ता सोना

19 मई 2026 को देश में सोने-चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे, जिसमें चेन्नई सबसे महंगा और दिल्ली सबसे सस्ता बाजार रहा

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 19, 2026 at 12:40 PM IST

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Updated : May 19, 2026 at 12:59 PM IST

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नई दिल्ली: वैश्विक और घरेलू बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की मांग बढ़ने से आज सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी बड़ा उछाल आया है. इस तेजी के बाद चेन्नई देश का सबसे महंगा बाजार बनकर उभरा है, जहां सोने और चांदी दोनों के दाम बाकी शहरों के मुकाबले सबसे अधिक दर्ज किए गए हैं.

महानगरों में सोने की कीमतें
आज भारतीय सर्राफा बाजार में शुद्ध सोने (24K Gold) की कीमतें आसमान छू रही हैं. चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,60,480 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है. वहीं, हैदराबाद में इसकी कीमत 1,60,170 रुपये, बेंगलुरु में 1,60,140 रुपये और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 1,60,020 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,59,740 रुपये और कोलकाता में 1,59,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है. जेवर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो चेन्नई में यह 1,47,107 रुपये, हैदराबाद में 1,46,823 रुपये और मुंबई में 1,46,685 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है.

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आसमान छूने लगे सोने-चांदी के दाम (Sources: MCX)

चांदी की कीमतों में भी लगी आग
सोने के साथ-साथ औद्योगिक मांग बढ़ने के कारण चांदी (Silver) की कीमतों में भी जोरदार तेजी आई है. देश के प्रमुख शहरों में चांदी की कीमत 2.75 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर चुकी है. चेन्नई में एक किलोग्राम चांदी का भाव 2,76,370 रुपये के उच्चतम स्तर पर है. इसके बाद हैदराबाद में चांदी 2,76,010 रुपये, बेंगलुरु में 2,75,790 रुपये और मुंबई में 2,75,570 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जा रही है. दिल्ली और कोलकाता में चांदी के भाव क्रमशः 2,74,940 रुपये और 2,75,050 रुपये प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड किए गए हैं. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण निवेशक सोने-चांदी को सुरक्षित निवेश मान रहे हैं, जिससे कीमतों को लगातार समर्थन मिल रहा है.

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Last Updated : May 19, 2026 at 12:59 PM IST

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