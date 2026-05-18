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सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें 22K और 24K के नए खुदरा भाव

22 कैरेट सोना: ₹1,45,567 प्रति 10 ग्राम

24 कैरेट सोना: ₹1,58,800 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,45,457 प्रति 10 ग्राम

24 कैरेट सोना: ₹1,58,680 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,45,209 प्रति 10 ग्राम

24 कैरेट सोना: ₹1,58,410 प्रति 10 ग्राम

प्रमुख भारतीय शहरों में आज के खुदरा भाव देश के अलग-अलग राज्यों में स्थानीय टैक्स और परिवहन लागत के कारण सोने-चांदी के दाम भिन्न होते हैं. आज 18 मई 2026 को देश के बड़े महानगरों में खुदरा दरें इस प्रकार हैं:

वायदा बाजार (MCX) का हाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सुबह करीब 9:17 बजे सोने के जून वायदा में 0.46% की गिरावट देखी गई और यह ₹1,57,538 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. वहीं, चांदी के जुलाई वायदा में 1.24% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह ₹2,68,511 प्रति किलोग्राम पर आ गया.

हैदराबाद: वैश्विक बाजारों में भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में आज गिरावट दर्ज की गई. सोमवार को घरेलू खुदरा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मामूली कमजोरी देखी गई. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और महंगाई की चिंताओं ने कीमती धातुओं की मांग पर असर डाला है.

24 कैरेट सोना: ₹1,58,470 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,45,264 प्रति 10 gram

999 शुद्ध चांदी: ₹2,70,230 प्रति किलोग्राम

5. हैदराबाद (Hyderabad)

24 कैरेट सोना: ₹1,59,260 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,45,988 प्रति 10 ग्राम

999 शुद्ध चांदी: ₹2,72,230 प्रति किलोग्राम

6. चेन्नई (Chennai)

24 कैरेट सोना: ₹1,59,470 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,46,181 प्रति 10 ग्राम

999 शुद्ध चांदी: ₹2,72,590 प्रति किलोग्राम

गिरावट की मुख्य वजहें: कच्चा तेल और डॉलर में मजबूती

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने अमेरिकी डॉलर की मांग को बढ़ा दिया है. इससे डॉलर इंडेक्स में 0.10% से अधिक की तेजी आई. डॉलर के मजबूत होने से विदेशी खरीदारों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे इसकी वैश्विक मांग प्रभावित हुई है.

इसके अलावा, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमले और सऊदी अरब द्वारा तीन ड्रोनों को मार गिराए जाने की खबरों के बाद अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.98% बढ़कर 111.42 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दी गई चेतावनी के बाद तनाव और गहरा गया है, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने का खतरा बढ़ गया है.

आगे क्या रहेगा बाजार का रुख?

पेरिस में आज होने जा रही जी-7 (G7) देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक पर दुनिया भर के बाजारों की नजरें टिकी हैं. यूरोग्रुप के अध्यक्ष क्यारीकोस पिएराकाकिस ने चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व का संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है. यदि होर्मुज जलडमरूमध्य लंबे समय तक बंद रहता है, तो कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिससे आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

नोट: खुदरा आभूषण खरीदने पर ग्राहकों को इस कीमत के अलावा जीएसटी (GST) और मेकिंग चार्जेस (घड़ाई शुल्क) अलग से देना होगा.

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