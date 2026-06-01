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Gold-Silver Price Today: ग्राहकों की मौज! सोना और चांदी दोनों के दाम हुए ठंडे, चेक करें अपने शहर का नया रेट

वैश्विक मंदी के कारण एमसीएक्स पर सोना ₹1,084 लुढ़का; खरीदारी करने से पहले अपने शहर का आज का ताजा रिटेल भाव जरूर चेक करें.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 1, 2026 at 2:00 PM IST

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नई दिल्ली: वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और घरेलू हाजिर बाजार में सुस्त मांग के चलते सोमवार को भारतीय सराफा बाजार में सोने की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने के वायदा अनुबंधों में आज भारी बिकवाली देखी गई. व्यापार के दौरान सोना 1,084 रुपये यानी 0.67 प्रतिशत टूटकर 1,59,827 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इस दौरान बाजार में कुल 992 लॉट का कारोबार हुआ.

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में आई नरमी का सीधा असर घरेलू वायदा बाजार पर पड़ा है. वैश्विक मोर्चे पर, न्यूयॉर्क में सोना वायदा 0.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,522.52 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश के बजाय अन्य विकल्पों की ओर रुख करने से सोने की वैश्विक कीमतों पर दबाव बना हुआ है.

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सोना और चांदी के रेट (ETV Bharat)

प्रमुख महानगरों में खुदरा कीमतें (इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के अनुसार)
वायदा बाजार में आई इस गिरावट के बीच देश के विभिन्न राज्यों और बड़े शहरों में खुदरा सोने के भाव में भी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है. आज 24 कैरेट (शुद्ध सोना) और 22 कैरेट (ज्वेलरी गोल्ड) के दाम इस प्रकार रहे.

  • चेन्नई: देश में आज सबसे महंगा सोना चेन्नई में बिक रहा है. यहां 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,60,040 और 22 कैरेट का भाव ₹1,46,703 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया.
  • तिरुवनंतपुरम: यहां भी कीमतें उच्च स्तर पर हैं, जहां 24K सोना ₹1,60,020 और 22K सोना ₹1,46,685 पर है.
  • हैदराबाद: दक्षिण भारत के इस प्रमुख केंद्र में 24K सोने की कीमत ₹1,59,810 और 22K की कीमत ₹1,46,493 रही.
  • बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी में 24K सोना ₹1,59,690 और 22K सोना ₹1,46,383 पर ट्रेंड कर रहा है.
  • मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी में 24K सोने का दाम ₹1,59,530 और 22K का दाम ₹1,46,236 प्रति 10 ग्राम है.
  • कोलकाता: पूर्वी भारत के इस महानगर में 24K सोना ₹1,59,320 और 22K सोना ₹1,46,043 पर उपलब्ध है.
  • दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के खरीदारों को आज थोड़ी राहत मिली है. यहाँ प्रमुख शहरों में सबसे कम भाव दर्ज किया गया, जहाँ 24K सोना ₹1,59,290 और 22K सोना ₹1,46,016 पर आ गया.

चांदी की कीमतों की स्थिति
सोने के साथ-साथ चांदी के बाजार में भी स्थिरता के संकेत हैं. देश भर के खुदरा बाजारों में आज शुद्ध चांदी (99.9% शुद्धता) का भाव ₹2,67,720 प्रति किलोग्राम पर आ गया है. औद्योगिक क्षेत्रों और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों से उठी धीमी मांग को इस ठहराव की मुख्य वजह माना जा रहा है.

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