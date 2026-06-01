ETV Bharat / business

Gold-Silver Price Today: ग्राहकों की मौज! सोना और चांदी दोनों के दाम हुए ठंडे, चेक करें अपने शहर का नया रेट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और घरेलू हाजिर बाजार में सुस्त मांग के चलते सोमवार को भारतीय सराफा बाजार में सोने की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने के वायदा अनुबंधों में आज भारी बिकवाली देखी गई. व्यापार के दौरान सोना 1,084 रुपये यानी 0.67 प्रतिशत टूटकर 1,59,827 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इस दौरान बाजार में कुल 992 लॉट का कारोबार हुआ. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में आई नरमी का सीधा असर घरेलू वायदा बाजार पर पड़ा है. वैश्विक मोर्चे पर, न्यूयॉर्क में सोना वायदा 0.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,522.52 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश के बजाय अन्य विकल्पों की ओर रुख करने से सोने की वैश्विक कीमतों पर दबाव बना हुआ है. सोना और चांदी के रेट (ETV Bharat)