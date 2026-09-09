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सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, आज कितना है 10 ग्राम गोल्ड और 1 किलो सिल्वर का रेट?

हैदराबाद: सोने और चांदी में गिरावट के बाद मामूली तेजी देखने को मिली. आज यानी 9 सितंबर को गोल्ड-सिल्वर में अचानक उछाल आया. इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के दिए गए आंकड़ों के अनुसार, आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली है. 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,53,250 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. वहीं चांदी की कीमत ₹2,39,340 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है.

सोने के भाव में ₹100 की बढ़त

IBJA के आंकड़ों के मुताबिक, आज सोने की कीमत में पिछले भाव की तुलना में ₹100 प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है. इसके साथ ही सोने का भाव ₹1.53 लाख के स्तर के ऊपर बना हुआ है. प्रतिशत के हिसाब से सोने की कीमत में करीब 0.07 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

सोने की कीमतों में लगातार होने वाले उतार-चढ़ाव पर खरीदारों और निवेशकों की नजर रहती है. शादी-ब्याह, त्योहार और निवेश के लिए सोने की मांग बनी रहती है. ऐसे में कीमत में छोटी बढ़ोतरी भी बड़ी खरीदारी करने वाले ग्राहकों के बजट पर असर डाल सकती है.

चांदी भी हुई महंगी

सोने के साथ चांदी के भाव में भी आज तेजी दर्ज की गई है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, चांदी ₹2,39,340 प्रति किलोग्राम के भाव पर कारोबार कर रही है. पिछले भाव के मुकाबले चांदी ₹210 प्रति किलो महंगी हुई है. इसमें करीब 0.09 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है.