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सस्ता हुआ सोना! आज 24 कैरेट गोल्ड और चांदी की कीमतों में गिरावट, फटाफट चेक करें नए रेट्स

IBJA के अनुसार आज 24 कैरेट सोना ₹1,53,190 और चांदी ₹2,38,390 पर रही. वैश्विक दबाव और मुनाफावसूली से कीमतों में मामूली गिरावट आई.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2026 at 1:43 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. देश की प्रतिष्ठित संस्था इण्डियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक बाजारों से मिले सुस्त संकेतों और घरेलू स्तर पर निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते दोनों कीमती धातुओं के दाम आज लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं.

आज सुबह बाजार खुलते ही 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,53,190 पर ट्रेंड कर रहा है. पिछले बंद स्तर के मुकाबले इसमें ₹100 (-0.07%) की हल्की गिरावट देखी गई है. सर्राफा विशेषज्ञों का कहना है कि सोने में यह एक सामान्य सुधार है, क्योंकि पिछले सत्रों में इसमें काफी तेजी देखी गई थी. वहीं, आम आभूषणों के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने का दाम ₹1,40,410 प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है.

दूसरी ओर, औद्योगिक मांग में आई नरमी के कारण चांदी की कीमतों पर भी दबाव साफ नजर आ रहा है. 1 किलोग्राम चांदी का भाव आज गिरकर ₹2,38,390 पर आ गया है. पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले चांदी की कीमतों में ₹290 (-0.12%) की कमी दर्ज की गई है.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं

सोने चांदी का भाव
सोने चांदी का भाव (Etv Bharat)

सोने चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण
मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में जारी भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी कमोडिटी बाजार में इस उतार-चढ़ाव के पीछे का सबसे बड़ा कारण है. इसके साथ ही, निवेशकों की नजरें अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक की आगामी बैठक पर टिकी हैं. बाजार में आशंका जताई जा रही है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से वैश्विक स्तर पर महंगाई दोबारा बढ़ सकती है, जिसके कारण फेड रिजर्व ब्याज दरों में कटौती टाल सकता है या वृद्धि कर सकता है. इसी वजह से सोने और चांदी की कीमतों पर मामूली उछाल के बाद दबाव देखने को मिल रहा है.

मार्केट के ज्यादातर जानकारों का यही कहना है कि शॉर्ट टर्म में भले ही सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म (लंबी अवधि) में इनमें भारी मजबूती देखी जा सकती है.

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