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Gold-Silver Price: आम जनता को मिली बड़ी राहत! आज सस्ता हो गया सोना और चांदी, खरीदने से पहले देख लें नए रेट

आज 7 सितंबर 2026 को सोने की कीमतें घट गई हैं. सोना ₹460 टूटकर ₹1,52,880 और चांदी ₹400 गिरकर ₹2,36,770 प्रति किलो हुई.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2026 at 11:15 AM IST

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हैदराबाद: भारतीय सराफा बाजार में आज कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और घरेलू स्तर पर निवेशकों द्वारा की गई मुनाफावसूली के कारण आज सुबह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और इण्डिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) दोनों पर ही कीमती धातुएं लाल निशान के साथ खुलीं.

IBJA के अनुसार, आज 24 कैरेट शुद्ध सोने का हाजिर भाव ₹1,52,880 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जो पिछले सत्र के मुकाबले ₹460 की गिरावट को दर्शाता है. वहीं, औद्योगिक मांग में आई सुस्ती के चलते चांदी की कीमतों पर भी दबाव साफ देखा गया. बाजार में चांदी का भाव ₹2,36,770 प्रति किलोग्राम के स्तर पर खुला, जिसमें ₹400 की मामूली गिरावट दर्ज की गई है.

शुद्धता के आधार पर हाजिर भाव
इण्डिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी आधिकारिक सुबह के आंकड़ों के मुताबिक, विभिन्न शुद्धता के आधार पर सोने के बेंचमार्क रेट हैं

  • 24 कैरेट सोना (999 प्योरिटी): ₹1,52,880 प्रति 10 ग्राम
  • 22 कैरेट सोना (916 प्योरिटी): ₹1,40,040 प्रति 10 ग्राम
  • 18 कैरेट सोना (750 प्योरिटी): ₹1,14,660 प्रति 10 gram
  • फाइन चांदी (999 प्योरिटी): ₹236,770 प्रति 1 किलोग्राम

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं

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सोने चांदी का भाव (ETV Bharat)

सोने चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण
मिडिल ईस्ट तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी कमोडिटी बाजार में उतार-चढ़ाव के पीछे का सबसे बड़ा कारण है. निवेशकों की नजरे फेडरल बैंक रिजर्व की बैठक पर है. आशंका जताई जा रही है कि बढ़ती तेल की कीमतों से महंगाई बढ़ सकती है जिसके कारण फेड रिजर्व ब्याज दरों में वृद्धि कर सकती है. इसलिए सोने चांदी की कीमतों पर मामूली उछाल के बाद दबाव देखने को मिल रहा है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
मार्केट के ज्यादातर जानकारों का यही कहना है कि अभी भले ही सोने चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें मजबूती देखी जा सकती है। Goldman Sachs से लेकर रॉबर्ट कियोसाकी भी ऐसी ही भविष्यवाणी कर चुके हैं.

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22 कैरेट सोने का भाव आज का
सोने चांदी का भाव

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