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Gold-Silver Price: आम जनता को मिली बड़ी राहत! आज सस्ता हो गया सोना और चांदी, खरीदने से पहले देख लें नए रेट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: भारतीय सराफा बाजार में आज कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और घरेलू स्तर पर निवेशकों द्वारा की गई मुनाफावसूली के कारण आज सुबह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और इण्डिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) दोनों पर ही कीमती धातुएं लाल निशान के साथ खुलीं. IBJA के अनुसार, आज 24 कैरेट शुद्ध सोने का हाजिर भाव ₹1,52,880 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जो पिछले सत्र के मुकाबले ₹460 की गिरावट को दर्शाता है. वहीं, औद्योगिक मांग में आई सुस्ती के चलते चांदी की कीमतों पर भी दबाव साफ देखा गया. बाजार में चांदी का भाव ₹2,36,770 प्रति किलोग्राम के स्तर पर खुला, जिसमें ₹400 की मामूली गिरावट दर्ज की गई है. शुद्धता के आधार पर हाजिर भाव

इण्डिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी आधिकारिक सुबह के आंकड़ों के मुताबिक, विभिन्न शुद्धता के आधार पर सोने के बेंचमार्क रेट हैं 24 कैरेट सोना (999 प्योरिटी): ₹1,52,880 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (916 प्योरिटी): ₹1,40,040 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (750 प्योरिटी): ₹1,14,660 प्रति 10 gram

फाइन चांदी (999 प्योरिटी): ₹236,770 प्रति 1 किलोग्राम