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सोना-चांदी खरीदारों के लिए बड़ी खबर, कीमतों में आई गिरावट; जानें आज का ताजा भाव

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: अगर आप त्योहारों या शादियों के सीजन से पहले सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. आज घरेलू बाजार में सोने और चांदी, दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, आज सोने की कीमतों में भारी कटौती देखी गई है, जबकि चांदी भी मामूली कमजोरी के साथ लाल निशान पर कारोबार कर रही है.