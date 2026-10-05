सोना-चांदी खरीदारों के लिए बड़ी खबर, कीमतों में आई गिरावट; जानें आज का ताजा भाव
ग्लोबल मार्केट में मची हलचल के बीच घरेलू सर्राफा बाजार में आज भारी बिकवाली देखी गई. जानिए गिरावट के बाद क्या है नया रेट.
Published : October 5, 2026 at 10:35 AM IST
हैदराबाद: अगर आप त्योहारों या शादियों के सीजन से पहले सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. आज घरेलू बाजार में सोने और चांदी, दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, आज सोने की कीमतों में भारी कटौती देखी गई है, जबकि चांदी भी मामूली कमजोरी के साथ लाल निशान पर कारोबार कर रही है.
सोना हुआ ₹1,400 सस्ता, चांदी में भी गिरावट
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर संकेतों और मुनाफावसूली के चलते घरेलू सर्राफा बाजार में आज दबाव देखा जा रहा है. IBJA के लेटेस्ट रेट्स के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत में आज ₹1,400.00 (-0.93%) की गिरावट दर्ज की गई है. इस गिरावट के बाद अब सोने का भाव ₹1,49,170.00 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है.
वहीं, सोने के साथ-साथ आज चांदी की चमक भी थोड़ी फीकी हुई है. प्रति किलोग्राम चांदी के दाम में ₹410.00 (-0.18%) की सुस्ती देखी गई है. इस मामूली गिरावट के साथ चांदी अब ₹2,26,220.00 प्रति किलोग्राम के स्तर पर ट्रेंड कर रही है.
प्रमुख शहरों में आज के भाव
IBJA और स्थानीय सर्राफा संघों द्वारा जारी सुबह 10:00 बजे के आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न महानगरों में सोना और चांदी की कीमतें इस प्रकार रहीं.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
कमोडिटी मार्केट के जानकारों का मानना है कि वैश्विक बाजारों में डॉलर की मजबूती और भू-राजनीतिक तनाव में मामूली ठहराव के कारण सर्राफा बाजार में यह करेक्शन देखने को मिल रहा है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि आगामी शादियों के सीजन को देखते हुए घरेलू मांग में तेजी आ सकती है, जिससे कीमतों को दोबारा सपोर्ट मिल सकता है. ऐसे में रिटेल खरीदारों के लिए इस गिरावट को खरीदारी के एक अच्छे मौके के रूप में देखा जा रहा है.
(नोट: IBJA द्वारा जारी किए गए ये रेट्स टैक्स और मेकिंग चार्ज के बिना होते हैं. देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों में स्थानीय ज्वैलर्स के मेकिंग चार्ज और GST के कारण आपके शहर में सोने-चांदी के खुदरा भाव में थोड़ा अंतर हो सकता है.
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