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धड़ाम से गिरे सोने-चांदी के दाम, खरीदने से पहले देख लें आज का नया रेट

IBJA के अनुसार आज 24 कैरेट सोना ₹830 गिरकर ₹1,55,370 और चांदी ₹1,780 सस्ती होकर ₹2,40,210 प्रति किलोग्राम पर आ गई है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 12:37 PM IST

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हैदराबाद: घरेलू सराफा बाजार में निवेश करने वालों और आम ग्राहकों के लिए आज एक बड़ी खबर आई है. इण्डियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, आज भारतीय बाजारों में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है. वैश्विक दबाव और घरेलू बिकवाली के चलते बाजार खुलते ही दोनों कीमती धातुओं के भाव नीचे फिसल गए, जिससे पिछले कई दिनों से चल रही तेजी पर ब्रेक लग गया है.

सोने की कीमतों में ₹830 की बड़ी गिरावट
आज के कारोबार में 24 कैरेट शुद्ध सोना (प्रति 10 ग्राम) ₹1,55,370.00 के स्तर पर खुला है. कल के मुकाबले इसमें ₹830.00 (-0.530%) की सीधी कटौती देखी गई है. शादियों और त्योहारों के आगामी सीजन से ठीक पहले सोने के भाव में आई इस गिरावट को सराफा बाजार के जानकार ग्राहकों के लिए एक अच्छा संकेत मान रहे हैं. इसके साथ ही, गहने बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने के दामों में भी आनुपातिक कमी दर्ज की गई है.

चांदी ₹1,780 प्रति किलो टूटी
सोने से भी ज्यादा बड़ी गिरावट आज चांदी के बाजार में देखने को मिली है. औद्योगिक मांग में सुस्ती और वैश्विक बिकवाली के कारण 999 प्योरिटी वाली चांदी ₹2,40,210.00 के स्तर पर आ गई है. आज चांदी की कीमतों में ₹1,780.00 (-0.740%) की भारी मंदी आई है. औद्योगिक क्षेत्रों से उठने वाली मांग कमजोर होने की वजह से चांदी पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे इसकी कीमतों में एक ही दिन में यह बड़ा सुधार देखा गया है.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं

सोने चांदी के भाव
सोने चांदी के भाव (ETV Bharat)

कीमतों में गिरावट की मुख्य वजह

  1. वैश्विक बाजारों का दबाव: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मजबूती और अमेरिकी केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीतियों के बयानों के बाद निवेशकों ने सोने से मुनाफावसूली शुरू कर दी है.
  2. आर्थिक आंकड़ों का इंतजार: इस हफ्ते आने वाले बड़े वैश्विक आर्थिक आंकड़ों से पहले निवेशक सतर्क हैं, जिससे कीमती धातुओं की मांग पर सीधा असर पड़ा है.
  3. घरेलू मांग में बदलाव: त्योहारों और शादियों के सीजन से ठीक पहले बाजार में आई इस अस्थिरता के कारण स्थानीय खरीदार भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं.

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