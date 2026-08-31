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सोना-चांदी हुआ बेहद सस्ता! कीमतों में आई भारी गिरावट, देखें आज का ताजा भाव

नई दिल्ली: वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और घरेलू स्तर पर मांग में कमी के कारण आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. पिछले कुछ दिनों से जारी उतार-चढ़ाव के बाद, आज दोनों कीमती धातुओं के भाव तेजी से नीचे आए हैं. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक नीतियों और अमेरिकी केंद्रीय बैंक (फेडरल रिजर्व) के बयानों का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा है.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और प्रमुख हाजिर बाजारों से मिले आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत में करीब 2,460 रुपये प्रति 10 ग्राम की भारी कटौती देखी गई है. इस गिरावट के बाद शुद्ध सोना 1,54,390 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है. वहीं, आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने के दामों में भी आनुपातिक कमी आई है. सोने के साथ-साथ चांदी में भी आज मंदी का माहौल रहा. चांदी की कीमत 2,840 रुपये प्रति किलोग्राम गिरकर 2,39,350 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं