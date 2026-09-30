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ग्राहकों को लगा झटका, अचानक इतना महंगा हुआ सोना, चांदी की कीमतों में भी आई तेजी, देखें रेट

नई दिल्ली: देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत होते ही सर्राफा बाजार में जोरदार हलचल देखने को मिल रही है. घरेलू बाजार में मजबूत हाजिर मांग के बीच सट्टेबाजों द्वारा नए सौदे तैयार करने से आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दोनों कीमती धातुओं के दाम तेजी से ऊपर भागे हैं.

सोने के दाम में ₹1,288 की बड़ी बढ़त

बुधवार को वायदा कारोबार में सोने का भाव 1,288 रुपये की भारी बढ़त के साथ 1,50,111 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. एमसीएक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाले गोल्ड अनुबंध में आज 0.87 फीसदी की तेजी देखी गई. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि शादियों और आगामी त्योहारों के कारण देश के खुदरा बाजारों में सोने की मांग अचानक बढ़ गई है. इसी को देखते हुए ट्रेडर्स ने आक्रामक तरीके से लिवाली की है, जिससे कीमतों को सीधा सपोर्ट मिला. आज के सत्र में इस कॉन्ट्रैक्ट में कुल 1,092 लॉट का बड़ा कारोबार हुआ.

वैश्विक बाजार में मामूली सुस्ती, घरेलू बाजार में तेजी

दिलचस्प बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में नरमी के बावजूद भारतीय बाजारों में तेजी का रुख रहा. न्यू यॉर्क के कमोडिटी मार्केट में अंतरराष्ट्रीय सोने का वायदा भाव 0.10 फीसदी की मामूली गिरावट के साथ 4,178.02 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था. वैश्विक स्तर पर आई इस हल्की गिरावट का असर भारतीय सेंटिमेंट पर बिल्कुल नहीं पड़ा, क्योंकि घरेलू बाजारों में इस समय फेस्टिव सीजन की भारी खरीदारी हावी है.

चांदी भी चमकी, ₹1,700 की आई उछाल

सोने की तर्ज पर आज चांदी के बाजार में भी जबरदस्त चमक देखने को मिली. औद्योगिक इकाइयों और खुदरा खरीदारों की बढ़ती दिलचस्पी से चांदी वायदा में सीधे 1,700 रुपये प्रति किलोग्राम का उछाल आया. इस बड़ी तेजी के बाद एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 0.75 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई.